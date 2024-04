Ngắm nữ chiến sĩ cùng hàng nghìn người luyện diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tại sự kiện, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã kiểm tra các nội dung thuộc nghi lễ, nghi thức trao thưởng; diễu binh, diễu hành do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đảm nhiệm, gồm các lực lượng: khối nghi trượng, khối diễu binh của Quân đội, dân quân tự vệ; khối diễu binh của Công an, khối quần chúng và các lực lượng khác.