Ngắm màn pháo hoa quy mô lớn "chưa từng có" vừa xuất hiện trên bầu trời Hà Nội

Duy Anh |

Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tổ chức tại sân Mỹ Đình tối 23/1.

Ngắm màn pháo hoa quy mô lớn "chưa từng có" vừa xuất hiện trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng' được tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào tối 23/1.

Ngắm màn pháo hoa quy mô lớn "chưa từng có" vừa xuất hiện trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 2.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: “Tráng ca dưới cờ Đảng”, “Với Đảng, trọn niềm tin yêu”, “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”.

Ngắm màn pháo hoa quy mô lớn "chưa từng có" vừa xuất hiện trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 3.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt do Thành ủy Hà Nội chủ trì thực hiện, UBND TP. Hà Nội phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức theo hình thức xã hội hóa, với sự đồng hành tổ chức và tài trợ của Tập đoàn Sun Group, để chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chào mừng 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026).

Ngắm màn pháo hoa quy mô lớn "chưa từng có" vừa xuất hiện trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 4.

15.000 khán giả cùng 10.000 nghệ sỹ, diễn viên đã hòa cùng nhịp đập tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 23/1, nơi diễn ra “concert pháo hoa quốc gia” quy mô lớn nhất Việt Nam.

Ngắm màn pháo hoa quy mô lớn "chưa từng có" vừa xuất hiện trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 5.

Hơn 3.000m² màn hình LED di động hiện đại, kết hợp cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng laser, 3D mapping đã biến nơi đây thành một không gian đa chiều, đưa khán giả vào hành trình cảm xúc thăng hoa.

Ngắm màn pháo hoa quy mô lớn "chưa từng có" vừa xuất hiện trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 6.

Chương trình mang tới cảm xúc đặc biệt với không gian quy mô tại SVĐ quốc gia, công nghệ trình diễn, âm thanh, ánh sáng và đặc biệt là những hiệu ứng pháo hoa đặc biệt tạo nên khúc hoan ca của âm thanh, ánh sáng được lập trình chính xác tới 0,0001 giây.

Ngắm màn pháo hoa quy mô lớn "chưa từng có" vừa xuất hiện trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 7.

Đúng như kỳ vọng về một “đại nhạc hội ánh sáng”, pháo hoa không chỉ bùng cháy kết màn. Thay vì dồn toàn bộ vào phút chót, kịch bản được thiết kế với cấu trúc “đa đỉnh”. Pháo hỏa thuật tầm thấp và pháo tầm cao được kích hoạt xuyên suốt.

Ngắm màn pháo hoa quy mô lớn "chưa từng có" vừa xuất hiện trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 9.

Chương trình được ví là “concert pháo hoa quốc gia” đẹp từ mọi góc nhìn.

Ngắm màn pháo hoa quy mô lớn "chưa từng có" vừa xuất hiện trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 10.

Những ngả đường, tòa nhà xung quanh sân vận động Mỹ Đình được lấp đầy trong đêm lạnh bởi khán giả không cần phải vào sân vẫn được ngắm pháo hoa xuyên suốt chương trình.

Ngắm màn pháo hoa quy mô lớn "chưa từng có" vừa xuất hiện trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 11.

Bầu trời đêm Hà Nội trở thành một sân khấu ánh sáng khổng lồ.

Ngắm màn pháo hoa quy mô lớn "chưa từng có" vừa xuất hiện trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 12.

Các màn trình diễn pháo hoa thực sự gây "choáng ngợp" bởi những hiệu ứng âm - thị giác có chiều sâu.

Ngắm màn pháo hoa quy mô lớn "chưa từng có" vừa xuất hiện trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 13.

Khán giả liên tục trầm trồ trước những hiệu ứng hiếm thấy.

Ngắm màn pháo hoa quy mô lớn "chưa từng có" vừa xuất hiện trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 14.
Ngắm màn pháo hoa quy mô lớn "chưa từng có" vừa xuất hiện trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 15.
Ngắm màn pháo hoa quy mô lớn "chưa từng có" vừa xuất hiện trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 16.

Từ pháo tượng hình ngôi sao, trái tim đến những lớp “vương miện” xanh ngọc cẩm tú cầu sang trọng...

Ngắm màn pháo hoa quy mô lớn "chưa từng có" vừa xuất hiện trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 17.
Ngắm màn pháo hoa quy mô lớn "chưa từng có" vừa xuất hiện trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 18.
Ngắm màn pháo hoa quy mô lớn "chưa từng có" vừa xuất hiện trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 19.

... đến sự xuất hiện của sao chổi, hoa mẫu đơn tím nhụy bạc và hoa tuyết nhụy đỏ đã biến màn đêm thành một bức tranh thêu tay bằng ánh sáng vô cùng tinh xảo.

Ngắm màn pháo hoa quy mô lớn "chưa từng có" vừa xuất hiện trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 20.

Hàng ngàn người dân đã đổ về chiêm ngưỡng đại tiệc ánh sáng trong "concert pháo hoa quốc gia" lớn chưa từng thấy.

Để có được một "đại tiệc" thị giác cháy hết mình, các chuyên gia đã thiết kế trận địa pháo hoa tối ưu góc nhìn đại chúng. 950 giàn phun và 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật lắp đặt trên mái nhà và hai bên khán đài B, cùng 4.600 pháo hoa nổ tầm cao bố trí bên ngoài sân vận động đã tạo nên một vòng cung ánh sáng bao trùm. Dù đứng ở khán đài, trên các tòa nhà cao tầng hay các trục đường lân cận, người dân Thủ đô đều có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn "đại tiệc ánh sáng".

Đằng sau sự mãn nhãn là con số kỷ lục về công nghệ: 80 chuyên gia đã vận hành hệ thống lập trình cho phép căn thời điểm kích nổ chính xác tới 0,0001 giây. Điều này giúp pháo hoa khớp với nhịp điệu âm nhạc gần như tức thời, tạo nên vũ khúc ánh sáng. Đây là minh chứng cho sự phối hợp chuẩn mực giữa tâm huyết của Sun Group và năng lực kỹ thuật của Nhà máy Z121 – đơn vị vừa khẳng định vị thế Á quân tại DIFF 2025.

