Ngắm màn pháo hoa quy mô lớn "chưa từng có" vừa xuất hiện trên bầu trời Hà Nội

Để có được một "đại tiệc" thị giác cháy hết mình, các chuyên gia đã thiết kế trận địa pháo hoa tối ưu góc nhìn đại chúng. 950 giàn phun và 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật lắp đặt trên mái nhà và hai bên khán đài B, cùng 4.600 pháo hoa nổ tầm cao bố trí bên ngoài sân vận động đã tạo nên một vòng cung ánh sáng bao trùm. Dù đứng ở khán đài, trên các tòa nhà cao tầng hay các trục đường lân cận, người dân Thủ đô đều có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn "đại tiệc ánh sáng".

Đằng sau sự mãn nhãn là con số kỷ lục về công nghệ: 80 chuyên gia đã vận hành hệ thống lập trình cho phép căn thời điểm kích nổ chính xác tới 0,0001 giây. Điều này giúp pháo hoa khớp với nhịp điệu âm nhạc gần như tức thời, tạo nên vũ khúc ánh sáng. Đây là minh chứng cho sự phối hợp chuẩn mực giữa tâm huyết của Sun Group và năng lực kỹ thuật của Nhà máy Z121 – đơn vị vừa khẳng định vị thế Á quân tại DIFF 2025.