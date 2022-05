Ngắm iPhone 14 Pro phiên bản màu vàng cam, đẹp mãn nhãn từng đường nét!

Nếu không có gì thay đổi, Apple sẽ chính thức ra trình làng thế hệ iPhone cao cấp tiếp theo vào tháng 9/2022, với 4 phiên bản gồm: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.



Mặc dù còn phải vài tháng nữa, iPhone 14 series mới được công bố, nhưng những tin đồn và hình ảnh rò rỉ về thiết bị đã xuất hiện rất nhiều trong thời gian gần đây.

Hình ảnh iPhone 14 series dựa trên các tin đồn.

Một số thông tin cho thấy, bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max có khả năng đi kèm tùy chọn màu vàng mới. Màu sắc này được cho là không giống với tuỳ chọn màu vàng hiện tại trên các mẫu iPhone được bán ra.



Nhằm mang đến cái nhìn rõ nét hơn cho những ai đang trông đợi màu sắc mới của bộ đôi iPhone 14 Pro/14 Pro Max, blogger công nghệ Konstantin Milenin cùng @4RMD3 đã phác hoạ nên hình ảnh iPhone 14 Pro phiên bản vàng cam vô cùng đẹp mắt.

Hình ảnh phác hoạ iPhone 14 Pro phiên bản vàng cam vô cùng đẹp mắt.(Ảnh: Konstantin Milenin x @4RMD3)

Theo hình ảnh được đăng tải, phiên bản iPhone 14 Pro sở hữu màu vàng cam bắt mắt. Kết hợp cùng thiết kế bóng bẩy, iPhone 14 Pro vàng cam mang đến vẻ ngoài sang trọng, không khác gì một món đồ trang sức đắt tiền.

iPhone 14 Pro sở hữu thiết kế bên ngoài có nhiều khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm iPhone 13 Pro. Mặt trước của sản phẩm không còn thiết kế "tai thỏ", thay vào đó là thiết kế dạng lỗ đục "nốt ruồi" và "viên thuốc", được xếp theo hình chữ "i" nằm ngang.

So với iPhone 13 Pro, iPhone 14 Pro mang đến khả năng hiển thị tối ưu cùng ngoại hình đẹp mắt hơn hẳn khi kết hợp với viền màn hình siêu mỏng. Các thông tin được tiết lộ gần đây cho thấy iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ có viền màn hình được làm mỏng hơn 20%, đi kèm tần số quét 120Hz.

Ngoài iPhone 14 Pro màu vàng cam, hình ảnh phác hoạ phiên bản màu Trắng cũng được người dùng @atuos_user chia sẻ trên Twitter (Ảnh: @atuos_user)

Ở mặt lưng, iPhone 14 Pro vẫn sử dụng thiết kế "tổ ong", song các ống kính và dày và to hơn do được nâng cấp độ phân giải từ 12MP lên đến 48MP. Hệ thống camera sau được Apple nâng cấp sẽ cho phép quay video 8K so với độ phân giải 4K trên iPhone 13 Pro/Pro Max hiện tại.

iPhone 14 Pro còn được cho là sẽ trang bị 8 GB RAM và dung lượng lưu trữ tối thiểu từ 128 GB.

Tom'sGuide dẫn nguồn tin rò rỉ từ LeaksApplePro cho biết, iPhone 14 sẽ có giá 799 USD (khoảng 18,3 triệu đồng), tương đương mức giá của iPhone 13 hiện tại. iPhone 14 Max, phiên bản "Pro Max giá rẻ" sẽ có giá khởi điểm là 899 USD (20,5 triệu đồng).

iPhone 14 Pro được cho là sẽ có giá khởi điểm 1.099 USD (khoảng 25,1 triệu đồng) - tăng 100 USD so với iPhone 13 Pro. iPhone 14 Pro Max có giá 1.199 USD (khoảng 27,5 triệu đồng) - cũng tăng 100 USD so với iPhone 13 Pro Max.