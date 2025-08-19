Ngắm đường ven sông trị giá gần 2.000 tỷ sắp thông xe: Cách TP.HCM một cây cầu, đẩy giá đất lên đến 200 triệu đồng/m2
Quốc Hoàng - Huy Nguyễn |
Đường ven sông Đồng Nai dài 5,2 km, thuộc phường Trấn Biên không chỉ giảm tải giao thông mà còn làm tăng giá bất động sản ven sông. Nhà mặt tiền tại đây đã vọt lên hơn 200 triệu đồng/m², cao gấp nhiều lần trung tâm Biên Hòa (cũ).
