"Ngấm đòn" thổi nồng độ cồn, Sabeco vẫn có thể tăng đột biến trong quý 2 nhờ nhân tố nhiều năm mới xuất hiện một lần

Những tháng đầu năm 2024, sản lượng tiệu thụ bia của Việt Nam đã tăng 3% so với cùng kỳ sau nhiều tháng sụt giảm (theo dữ liệu của GSO). Điều này mang lại dấu hiệu ban đầu cho phục hồi của ngành.



Ghi nhận tại Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã SAB), doanh thu thuần đạt 7.184 tỷ đồng, tăng gần16%. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.024 tỷ đồng, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 6% so với quý trước, qua đó kết thúc chuỗi 5 quý liên tiếp tăng trưởng âm so với cùng kỳ.

Có thể thấy những tín hiệu tích cực dần tới với "đại gia" ngành bia này, kết thúc xu hướng giảm lợi nhuận kể từ quý 3/2022. Trong báo cáo mới cập nhật, Chứng khoán SSI (SSI Research) cho biết việc dịp Tết Nguyên đán đến muộn giúp doanh thu được ghi nhận hết vào 2 tháng đầu năm 2024, nhờ đó sản lượng tiêu thụ bia tăng mạnh so với quý trước, cộng thêm việc giá bán bình quân tăng nhẹ giúp doanh thu cải thiện mạnh.



Tuy nhiên mức tăng lợi nhuận quý đầu năm 2024 của Sabeco thấp hơn so với dự báo trong bối cảnh chi phí quảng cáo khuyến mại thấp hơn song công ty ghi nhận lỗ lớn từ các công ty liên kết (chủ yếu là từ công ty bao bì Crown Sài Gòn và Sabibeco).

Biên lợi nhuận gộp quý đầu năm vẫn ở mức thấp do chi phí đầu vào cao. Với việc các nguyên liệu giá cao sẽ được sử dụng hết vào cuối năm 2024, SSI cho rằng biên lợi nhuận gộp năm 2025 dự kiến tăng. Sabeco cũng đang nỗ lực nâng cao hiệu quả sản xuất để đẩy biên lợi nhuận gộp năm 2024 cao hơn mức 29,8% của năm trước.

Ở phía ngược lại, chi phí quảng cáo và khuyến mại thấp thấp nhất kể từ quý 1/2022. Trong khi cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài vẫn diễn ra gay gắt, Sabeco lại tiếp tục thắt chặt chi phí quảng cáo khuyến mại thay vì chi nhiều hơn đối thủ cạnh tranh. Càng tích cực hơn khi Sabeco đi ngược xu hướng chung với việc giành thêm được thị phần. Dù vậy ban lãnh đạo lưu ý công ty vẫn phải mất một vài năm nữa mới đạt được mức doanh thu trước Covid.

Nhìn chung, SSI Research duy trì quan điểm thận trọng cho năm 2024 trong bối cảnh mức tiêu thụ tiếp tục bị ảnh hưởng với lo ngại siết chặt quy định cấm nồng độ cồn khi lái xe, tốc độ thay đổi thói quen của người tiêu dùng chậm hơn và người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.



Tuy nhiên, đội ngũ phân tích điều chỉnh tăng dự báo doanh thu thuần và LNST năm 2024 lên lần lượt là 32.200 tỷ đồng (+5,8%) và 4.600 tỷ đồng (+9%), nhờ kết quả kinh doanh quý 1 cao hơn dự kiến và giá bán trung bình tăng nhẹ trong vài tháng đầu năm. Đặc biệt riêng trong quý 2/2024, Sabeco còn có thể ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số so với cùng kỳ nhờ cả giải vô địch bóng đá Châu Âu (UEFA Euro) 2024 và Thế vận hội Mùa hè 2024 đều sắp diễn ra, cộng thêm mức nền so sánh thấp trong cùng kỳ năm 2023. Điều này có thể đóng vai trò là yếu tố hỗ trợ cho giá cổ phiếu.

SSI Research duy trì CAGR doanh thu năm 2024-28 là 3,5% và CAGR lợi nhuận ròng là 4,6% khi Nghị định 100 được áp dụng chặt chẽ và dự kiến tăng thuế tiêu thụ đặc biệt. Sang tới năm 2025, dự phóng doanh thu thuần đạt 33.000 tỷ đồng (+3%) và lợi nhuận ròng 4.970 tỷ đồng (+7%). SSI giả định rằng biên lợi nhuận gộp năm 2025 sẽ tăng, trong khi chi phí quảng cáo khuyến mại tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ do tăng trưởng của ngành bia.