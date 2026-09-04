Ngắm đại dự án của Sun Group nối 3 hòn đảo đầu tiên ở Việt Nam: Rộng 227 ha, giáp trung tâm hành chính và phố không ngủ bên sông

Sau khoảng một năm thi công, một nửa dự án Charmora City dần thành hình. Nhiều hạng mục hạ tầng, nhà ở và cảnh quan đang đồng loạt được đẩy nhanh. Những nhịp cầu công vụ số 2 và số 3 đã nối liền các phân khu, mở đường cho hàng loạt thiết bị hạng nặng tiến sâu vào lòng dự án. Cầu số 4 và số 8 đang được gấp rút thi công.