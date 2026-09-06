Ngắm ca sĩ này dưới mưa mới hiểu lý do lọt top đẹp nhất thế giới: Visual sáng bừng, váy lụa ôm sát body cực khét!

Loạt khoảnh khắc dưới mưa của mỹ nhân này đang gây bão mạng.

Karina (aespa) một lần nữa trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi những hình ảnh tại concert mới nhất của nữ thần tượng tại Brazil đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Karina thực sự chứng minh mình là một trong những thần tượng nổi tiếng hàng đầu Kpop hiện tại khi mỗi lần nữ thần tượng xuất hiện đều gây bão.

Karina (aespa) một lần nữa trở thành tâm điểm trên mạng xã hội

Cụ thể, vào ngày 4/9 theo giờ địa phương, aespa đã có concert tại São Paulo, Brazil trong khuôn khổ world tour 2026-27 aespa Live Tour - SYNK : COMPLæXITY. Đây là một trong những điểm dừng của nhóm tại chặng Mỹ Latinh.

Ngay sau khi concert diễn ra, loạt hình ảnh của Karina tại sân khấu Brazil nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Nữ thần tượng tiếp tục nhận nhiều sự chú ý nhờ nhan sắc nổi bật, vóc dáng cùng thần thái cực kỳ thu hút.

Visual của Karina tỏa sáng bất chấp trời mưa

Tại concert diễn ra ở São Paulo, loạt hình ảnh của nữ thần tượng nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ nhờ visual nổi bật cùng thần thái cuốn hút. Đáng chú ý, concert ngoài trời còn diễn ra dưới mưa, nhưng điều này dường như càng khiến phần xuất hiện của Karina thêm nổi bật, khi những khung hình cô đứng dưới ánh đèn sân khấu giữa màn mưa tạo nên visual sáng bừng, đặc biệt ấn tượng.

Karina làm người hâm mộ đứng ngồi không yên trong tiết mục solo

Đến tiết mục solo 18 Bit, Karina lại khiến fandom ngồi không yên với tạo hình quyến rũ. Nữ thần tượng diện trang phục ôm sát kết hợp váy lụa, khéo léo tôn đường cong cùng phần tà váy được xử lý tinh tế, làm nổi bật đôi chân thon dài. Từng chuyển động trên sân khấu càng giúp Karina khoe trọn thần thái cuốn hút, khiến loạt khoảnh khắc trong màn trình diễn tiếp tục được người hâm mộ chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Karina diện outfit ôm sát body, vô cùng quyến rũ trong stage solo

Một lần nữa, Karina lại khiến fan và cộng đồng mạng không thể rời mắt khi xuất hiện trên sân khấu. Từ visual, thần thái đến khả năng làm chủ sân khấu, nữ thần tượng tiếp tục chứng minh sức hút đặc biệt của mình mỗi khi xuất hiện.

Một lần nữa Karina chứng minh vì sao mình được mệnh danh là "đẹp chấp cả AI"

Sở hữu visual nổi bật từ những ngày đầu ra mắt, Karina nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được chú ý nhất của aespa. Sau khi nhóm debut năm 2020, những đường nét đặc trưng của nữ thần tượng như gương mặt nhỏ, đôi mắt lớn, sống mũi cao cùng cằm V-line liên tục được người hâm mộ nhắc đến. Vẻ ngoài có phần sắc lạnh, khác biệt khiến Karina thường được ví như nhân vật bước ra từ thế giới ảo. Cũng chính vì vậy, cụm từ “mỹ nhân AI” dần trở thành danh xưng quen thuộc gắn với cô.

Không khó để những khoảnh khắc Karina xuất hiện trên sân khấu trở nên viral

Không chỉ ghi điểm nhờ gương mặt, tỷ lệ cơ thể của Karina cũng giúp cô dễ dàng trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Bờ vai thẳng, vòng eo nhỏ, đôi chân dài và vóc dáng mảnh mai giúp nữ thần tượng có thể biến hóa với nhiều kiểu trang phục. Đặc biệt, những bộ đồ diễn có thiết kế ôm sát hoặc khai thác phần vai, eo thường càng làm nổi bật lợi thế hình thể của cô. Vì thế, không khó để những khoảnh khắc Karina xuất hiện trên sân khấu trở nên viral.

Với nhan sắc và vóc dáng liên tục nhận được vô số lời khen, Karina liên tục xuất hiện trong các topic về nhan sắc và được đề cử vào top gương mặt đẹp nhất thế giới

Điều đáng nói là sức hút về ngoại hình của Karina vẫn được duy trì ổn định qua nhiều năm. Không chỉ những bức ảnh đã qua chỉnh sửa, các hình ảnh từ camera thường hay ảnh báo chí cũng thường nhận được lượng tương tác lớn. Ở nhiều góc chụp khác nhau, nữ thần tượng vẫn giữ được những đường nét đặc trưng trên gương mặt. Năm 2025, Karina xếp thứ 8 trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố và tiếp tục có tên trong danh sách đề cử năm 2026.

Sau gần 6 năm kể từ khi debut, Karina ngày càng trưởng thành, quyến rũ hơn

Trong đội hình aespa, Karina còn là trưởng nhóm và thường được đặt ở những vị trí dễ thu hút ánh nhìn trong các màn trình diễn. Những fancam, ảnh sự kiện hay khoảnh khắc đời thường của cô thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, giúp nữ thần tượng duy trì độ phủ ngay cả khi không xuất hiện trên sân khấu. Sau gần 6 năm kể từ khi debut, Karina ngày càng trưởng thành, quyến rũ hơn.

Karina luôn được xem là một trong những visual hàng đầu của thế hệ Kpop hiện tại

Có thể thấy, mỗi lần Karina xuất hiện, mạng xã hội lại nhanh chóng xuất hiện thêm những khoảnh khắc được chia sẻ rầm rộ. Từ sân khấu, fancam cho đến những bức ảnh được chụp vội từ khán giả, nữ thần tượng liên tục chứng minh khả năng tạo hiệu ứng bằng visual và thần thái của mình. Cho thấy lý do vì sao cô luôn được xem là một trong những visual hàng đầu của thế hệ Kpop hiện tại.