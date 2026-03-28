Ngâm bồn nước đá vì sức khoẻ, hot girl đáp trả hoài nghi "làm màu"

Thế Anh |

Fan Việt thả tim "rần rần" video của mỹ nhân người Thái.

Mỹ nhân nổi tiếng người Thái Lan – Chonlada Patsatan vừa khiến cộng đồng mạng, đặc biệt là fan Việt phải "ngả mũ" thán phục trước một khoảnh khắc đời thường. Cô nàng khoe cảnh ngâm mình trong bồn nước đá lạnh giá. Không chỉ dừng lại ở việc khoe nhan sắc cực phẩm chấp cả cái lạnh, cô gái sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi còn thẳng thắn đối diện với những ý kiến cho rằng mình đang "làm màu" để câu view.

Chonlada Patsatan vốn đã là cái tên quen thuộc với những ai yêu thích vẻ đẹp sắc sảo và quyến rũ của các bóng hồng xứ Chùa Vàng. Tạm quên những bộ cánh lộng lẫy hay những bức ảnh lung linh, mới đây hot girl này gây sốt bằng một đoạn video ngắn ghi lại cảnh mình dũng cảm bước vào bồn nước đá.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng Việt Nam. Fan Việt đã "thả tim rần rần" không chỉ bởi vẻ ngoài xinh đẹp, làn da trắng ngần nổi bật giữa làn nước đá lạnh, mà còn bởi thần thái vô cùng điềm tĩnh của cô. Giữa sự buốt giá có thể khiến bất cứ ai phải run rẩy, Chonlada vẫn giữ được sự kiểm soát cơ thể tuyệt vời. Đó không chỉ là vẻ đẹp của đường cong mà là vẻ đẹp của ý chí.

Bên cạnh những lời khen ngợi, không ít ý kiến mỉa mai xuất hiện cho rằng hành động của cô chỉ là một chiêu trò "sống ảo" mới để thu hút sự chú ý. Không im lặng hay né tránh, Chonlada Patsatan đã vô tư và thẳng thắn đáp trả những hoài nghi này.

Mỹ nhân người Thái chia sẻ rằng mục đích chính của việc ngâm bồn nước đá là để giảm đau cơ và rèn luyện sự dẻo dai của tinh thần. Cô không ngại giải thích rằng đây là một phương pháp trị liệu khoa học (Ice Bath) giúp hồi phục cơ thể nhanh chóng sau những giờ làm việc cường độ cao hoặc tập luyện vất vả. Cô khẳng định việc vượt qua nỗi sợ hãi cái lạnh để ngâm mình là cách cô rèn luyện một "tinh thần thép".

Việc cô dành thời gian trả lời những thắc mắc về mục đích ngâm đá cho thấy cô thực sự tôn trọng khán giả và mong muốn chia sẻ những giá trị hữu ích thay vì chỉ đơn thuần là những tấm ảnh đẹp vô hồn.

Không chỉ ở video ngâm bồn nước đá, phong cách đời thường của Chonlada cũng cho thấy cô là một người biết cách kiểm soát hình ảnh cá nhân. Dù xuất hiện trong trang phục đầy quyến rũ hay những bộ đồ dạo phố cá tính, cô luôn giữ được thần thái "ngút trời" và sự tinh tế trong cách phối đồ.

Hành trình từ một mỹ nhân nóng bỏng trên mạng xã hội đến một hình tượng truyền cảm hứng về lối sống lành mạnh của Chonlada Patsatan là một ví dụ điển hình cho việc xây dựng thương hiệu cá nhân bền vững.

Nhóm đối tượng kéo người đàn ông từ trong nhà ra ngoài để hành hung: Gây sức ép và thị uy
