Ngắm băng tuyết phủ trắng đỉnh núi trong giá lạnh âm 3 độ C ở Nghệ An

Sáng 18/12, tại khu vực chân cột mốc 420 trên đỉnh Puxailaileng thuộc bản Buộc Mú, xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) do Đồn Biên phòng Na Ngoi (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) quản lý hầu hết băng tuyết đã phủ trắng trên các cành cây, ngọn cỏ. (Ảnh: BP)