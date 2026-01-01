Hiện nay Không quân Ấn Độ đang thiếu hụt trầm trọng máy bay tiếp nhiên liệu trên không vì những chiếc Il-78 của Nga đang gặp vấn đề, vì vậy họ đã bắt đầu tìm kiếm một phương tiện thay thế mới từ các nguồn khác với chi phí khoảng 1 tỷ đô la.



Theo kế hoạch, 6 chiếc Boeing 767 đã qua sử dụng sẽ được chuyển đổi thành máy bay tiếp nhiên liệu trên không. Dự án này sẽ do Hindustan Aeronautics Limited (HAL) của Ấn Độ và Israel Aerospace Industries (IAI) thực hiện.

Do tính phức tạp của chương trình, chiếc máy bay đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao cho Không quân Ấn Độ (IAF) vào năm 2030 - 2031. Chương trình cũng sẽ bao gồm chuyển giao công nghệ, cho phép New Delhi phát triển khả năng tự sản xuất thiết bị tiếp nhiên liệu trên không.

Hiện nay hầu hết các máy bay tiếp dầu đều được phát triển dựa trên các khung phi cơ sản xuất hiện có, thường là máy bay chở khách dân dụng. Đối với Airbus A330 MRTT của châu Âu - đó là A330-200, còn đối với KC-46A của Mỹ - đó cũng là Boeing 767.

Máy bay tiếp nhiên liệu KC-46A, được phát triển dựa trên khung gầm Boeing 767.

Không quân Ấn Độ đang vận hành 6 chiếc Il-78MKI, được mua cách đây hơn 20 năm. Cần lưu ý, một phiên bản cải tiến - Il-78MK-90A, hiện đang được sản xuất tại Nga để thay thế chúng, và cũng nằm trong diện chào bán xuất khẩu .

Tuy nhiên Ấn Độ dường như không quan tâm đến điều này, khá thực tế là do những vấn đề tích lũy với các máy bay hiện có. Cũng cần lưu ý đến tác động của lệnh trừng phạt, làm phức tạp việc cung cấp phụ tùng và bảo trì, trong khi Boeing 767 là loại máy bay chở khách phổ biến trên thế giới, với các linh kiện sẵn có trên thị trường.

Phía Ấn Độ cũng tuyên bố rằng họ cần 12 máy bay tiếp nhiên liệu trên không cùng lúc để đáp ứng nhu cầu của phi đội mình. Vì vậy rất có thể, ngay cả sau khi những chiếc máy bay mới đến, sẽ không ai loại bỏ hoàn toàn Il-78 của Nga.