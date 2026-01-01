HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ngạc nhiên lớn khi Il-78 phải chịu thua Boeing 767 dân dụng

Sao Đỏ |

Ấn Độ muốn sở có tới 12 máy bay tiếp dầu trên không, vì vậy phi đội Il-78MKI đang gặp vấn đề sẽ được bổ sung 6 chiếc Boeing 767 do Israel cải tiến.

Il - 78 gặp khó khăn trước Boeing 767: Cuộc chiến máy bay tiếp nhiên liệu trên không - Ảnh 1.

Hiện nay Không quân Ấn Độ đang thiếu hụt trầm trọng máy bay tiếp nhiên liệu trên không vì những chiếc Il-78 của Nga đang gặp vấn đề, vì vậy họ đã bắt đầu tìm kiếm một phương tiện thay thế mới từ các nguồn khác với chi phí khoảng 1 tỷ đô la.

Theo kế hoạch, 6 chiếc Boeing 767 đã qua sử dụng sẽ được chuyển đổi thành máy bay tiếp nhiên liệu trên không. Dự án này sẽ do Hindustan Aeronautics Limited (HAL) của Ấn Độ và Israel Aerospace Industries (IAI) thực hiện.

Do tính phức tạp của chương trình, chiếc máy bay đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao cho Không quân Ấn Độ (IAF) vào năm 2030 - 2031. Chương trình cũng sẽ bao gồm chuyển giao công nghệ, cho phép New Delhi phát triển khả năng tự sản xuất thiết bị tiếp nhiên liệu trên không.

Hiện nay hầu hết các máy bay tiếp dầu đều được phát triển dựa trên các khung phi cơ sản xuất hiện có, thường là máy bay chở khách dân dụng. Đối với Airbus A330 MRTT của châu Âu - đó là A330-200, còn đối với KC-46A của Mỹ - đó cũng là Boeing 767.

Il - 78 gặp khó khăn trước Boeing 767: Cuộc chiến máy bay tiếp nhiên liệu trên không - Ảnh 2.

Máy bay tiếp nhiên liệu KC-46A, được phát triển dựa trên khung gầm Boeing 767.

Không quân Ấn Độ đang vận hành 6 chiếc Il-78MKI, được mua cách đây hơn 20 năm. Cần lưu ý, một phiên bản cải tiến - Il-78MK-90A, hiện đang được sản xuất tại Nga để thay thế chúng, và cũng nằm trong diện chào bán xuất khẩu .

Tuy nhiên Ấn Độ dường như không quan tâm đến điều này, khá thực tế là do những vấn đề tích lũy với các máy bay hiện có. Cũng cần lưu ý đến tác động của lệnh trừng phạt, làm phức tạp việc cung cấp phụ tùng và bảo trì, trong khi Boeing 767 là loại máy bay chở khách phổ biến trên thế giới, với các linh kiện sẵn có trên thị trường.

Phía Ấn Độ cũng tuyên bố rằng họ cần 12 máy bay tiếp nhiên liệu trên không cùng lúc để đáp ứng nhu cầu của phi đội mình. Vì vậy rất có thể, ngay cả sau khi những chiếc máy bay mới đến, sẽ không ai loại bỏ hoàn toàn Il-78 của Nga.

Theo Defense Express
"Là chuyên gia review, với tôi, đây mới là điện thoại số 1 của năm 2025 chứ không phải Apple hay Samsung"
Tags

Samsung

Apple

Airbus

máy bay tiếp nhiên liệu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại