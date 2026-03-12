Nga xuất hiện "tầng lớp siêu giàu" chưa từng có

Nga đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của một tầng lớp tỷ phú hoàn toàn mới từ lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất lương thực, theo danh sách tỷ phú thế giới năm 2026 của Forbes.

RT đưa tin ngày 10/3 cho biết, dựa trên 2026 Forbes World’s Billionaires List, Nga đã có thêm 14 tỷ phú USD mới trong năm qua, 7 trong số đó là những người kiếm được khối tài sản khổng lồ từ ngành nông nghiệp và sản xuất lương thực.

Điều này cho thấy cơ cấu tầng lớp siêu giàu của Nga đang thay đổi. Những khối tài sản khổng lồ từ năng lượng và kim loại, vốn là 'xương sống' của sự giàu có ở Nga, giờ đây cùng tồn tại với một tầng lớp "tỷ phú nông nghiệp" đang nổi lên, RT bình luận.

Một số cái tên nổi bật trong danh sách tỷ phú USD năm 2026 của Nga trong lĩnh vực Nông nghiệp/lương thực. Nguồn: Forbes

Các "tỷ phú nông nghiệp" mới này đã tận dụng lợi thế lớn của Nga về tự cung tự cấp lương thực ngày càng vững chắc, đồng thời mở rộng xuất khẩu mạnh mẽ sang các thị trường châu Á, châu Phi và Trung Đông – những khu vực có nhu cầu thực phẩm cao.

Điều này cho thấy ngành nông nghiệp và lương thực không chỉ giúp Nga đảm bảo an ninh lương thực mà còn trở thành động lực tạo ra sự giàu có mới, góp phần đa dạng hóa nền kinh tế quốc gia.

Hai trong số những gương mặt nổi bật trong danh sách này là Vadim Moshkovich (tài sản 2,9 tỷ USD) - Người giàu nhất trong nhóm, kiểm soát Rusagro – nhà sản xuất thịt lợn và đường lớn nhất Nga; và Aleksandr Tkachev (tài sản 1,8 tỷ USD).

Ảnh chụp ông Alexander Tkachev tại làng Shaminka Khutor, vùng Rostov năm 2016. Ảnh: Mikhail Metzel/TASS

Đặc biệt, tỷ phú Alexander Tkachev là đồng sáng lập và cổ đông kiểm soát Agrocomplex – một trong những nhà sản xuất thực phẩm và nông nghiệp lớn nhất Nga. Ông từng giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp Nga nhiệm kỳ 2015-2018.

Agrocomplex – Đế chế nông nghiệp Nga trọn chuỗi từ cánh đồng đến kệ hàng: Bền vững, hiện đại

Agrocomplex là một trong những tập đoàn nông nghiệp lớn nhất Nga, đặt trụ sở tại vùng Krasnodar (Kuban) – khu vực được xem là vựa lúa mì và thực phẩm hàng đầu đất nước này.

Đây không chỉ là doanh nghiệp trồng trọt hay chăn nuôi thông thường, mà là mô hình tích hợp dọc hoàn chỉnh từ sản xuất nguyên liệu thô, chế biến công nghiệp đến phân phối và bán lẻ trực tiếp.

Với quỹ đất lên tới 1,23 triệu hecta (xếp thứ 2 toàn Nga năm 2025), hơn 60 công ty thành viên và khoảng 24.000 lao động, Agrocomplex hiện là "ông lớn" thứ 3 về thịt gà broiler (sản lượng 891.000 tấn trọng lượng sống năm 2025), đồng thời sở hữu chuỗi sản phẩm đa dạng từ ngũ cốc, dầu hướng dương, sữa tươi đến thịt chế biến và đồ hộp.

Về công nghệ, Agrocomplex đầu tư mạnh vào tự động hóa và dây chuyền hiện đại. Tại các nhà máy chế biến, họ sử dụng thiết bị tiên tiến để giết mổ, cắt thịt, đóng gói chân không chính xác cao, kết hợp hệ thống lạnh chuỗi kiểm soát nhiệt độ nghiêm ngặt nhằm giữ độ tươi và dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Agrocomplex

Nổi tiếng là "đế chế nông nghiệp" bền vững, Agrocomplex không tiếc tay đầu tư công nghệ tiên tiến, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng nước và quản lý chất thải tiên tiến trong cả chăn nuôi lẫn chế biến.

Điểm mạnh nhất của "đế chế" này là thực hành chăn nuôi đạo đức và phúc lợi động vật. Agrocomplex tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn cho ăn uống, chuồng trại thông thoáng, giảm stress cho gia súc và gia cầm (gà broiler, lợn, bò). Điều này gián tiếp góp phần giảm phát thải khí nhà kính từ chăn nuôi công nghiệp - phù hợp với xu hướng xanh mà nhiều tập đoàn nông nghiệp Nga đang hướng tới.