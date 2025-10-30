Hình ảnh vệ tinh của Căn cứ Không quân Khalino của Nga tại Vùng Kursk đã được các phương tiện truyền thông công bố trực tuyến cho thấy nhiều nhà chứa bảo vệ máy bay, hiện đang là nơi cất giữ máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga (VKS).

Do đó, có thể kết luận rằng, Bộ chỉ huy quân sự Nga đã đưa ra kết luận đúng đắn sau nhiều cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine, dẫn đến thiệt hại một số máy bay ném bom.

Như có thể thấy trong hình ảnh, các nhà chứa máy bay bảo vệ tại Căn cứ Không quân Khalino không chỉ được xây dựng cho máy bay chiến đấu mà còn cho cả máy bay không người lái Orion, loại máy bay thực hiện nhiệm vụ trinh sát tầm xa.

Xin nhắc lại, ngay từ đầu Chiến dịch Quân sự Đặc biệt của Nga tại Ukraine, Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine đã thường xuyên tấn công các sân bay của Nga bằng UAV.

Hậu quả là Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã phải chịu những tổn thất không đáng có, mà chỉ tính riêng trong “Chiến dịch Mạng Nhện” (Operation Spider's Web), giới chức lãnh đạo Kiev đã tuyên bố phá hủy khoảng 20 máy bay ném bom chiến lược của Nga.

Các chuyên gia quân sự Nga từ lâu đã kêu gọi giới chức lãnh đạo Quân đội Nga triển khai kế hoạch xây dựng các nhà chứa bảo vệ máy bay của VKS, nhưng chỉ sau “Chiến dịch Mạng Nhện” (Operation Spider's Web) khét tiếng của SBU (Cục An ninh Ukraine), vấn đề này mới được giải quyết một cách nghiêm túc.

Điều đáng chú ý là, theo ước tính của đối phương, Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga hiện đang gây thiệt hại lớn nhất cho các đơn vị Ukraine.

Giới chức Kiev nhấn mạnh rằng, có ít nhất 300 máy bay Nga và chín sân bay đã được huy động để thực hiện các hoạt động chiến đấu trên bầu trời Ukraine.

Đặc biệt, các chuyên gia quân sự của chính quyền Kiev bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc VKS sử dụng rộng rãi bom lượn FAB gắn động cơ phản lực có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên đến 200 km.

Với việc Nga tăng cường khả năng bảo vệ cho các máy bay chiến đấu mang bom lượn tầm xa, dự đoán là trong thời gian tới, Ukraine sẽ còn khó khăn hơn nữa trong việc ngăn chặn các vụ không kích của Nga.