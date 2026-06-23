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Nga xây hầm trú ẩn kiên cố bảo vệ máy bay chiến lược tại căn cứ Engels

Hoàng Vân
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Việc xây dựng hầm trú ẩn khổng lồ, kiên cố để bảo vệ máy bay chiến lược của Không quân Nga đã bắt đầu tại căn cứ quân sự Engels ở vùng Saratov.

Nga xây hầm trú ẩn kiên cố bảo vệ máy bay chiến lược tại căn cứ Engels.

Hình ảnh vệ tinh mới nhất từ công ty Planet Labs của Mỹ chụp ngày 20/6, xác nhận việc xây dựng các nhà chứa máy bay khổng lồ để bảo vệ máy bay của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga.

Hình ảnh cho thấy rõ đường nét của các công trình lớn mới trên khu vực đỗ máy bay.

Theo các nhà phân tích quân sự, các hầm trú ẩn mới có kích thước khổng lồ được thiết kế đủ sức chứa bộ ba hạt nhân Nga như máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và máy bay siêu âm Tu-160.

Trước đó, các biện pháp tạm thời đã được sử dụng tại căn cứ không quân này để giảm tầm nhìn và bảo vệ máy bay tầm xa khỏi mảnh đạn, bao gồm lót cánh và thân máy bay bằng lốp xe và dựng các màn chắn lưới nhẹ.

Việc xây dựng hầm trú ẩn kiên cố bằng bê tông cốt thép hoặc kim loại hình vòm nhằm mục đích bảo vệ hoàn toàn phương tiện chiến đấu đắt tiền khỏi các cuộc tấn công trực diện của UAV cánh cố định của đối phương.

Cơ sở hạ tầng kiên cố như vậy có thể giảm đáng kể nguy cơ hư hại máy bay do đầu đạn của UAV cảm tử phát nổ.

Bộ Quốc phòng Nga như thường lệ vẫn chưa bình luận về tiến độ công trình tại cơ sở chiến lược này.

Theo Avia-pro
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