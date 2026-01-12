Nga xác nhận S-300 bắn hạ chiến đấu cơ F-16

Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ trên bầu trời Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên kênh Russia-1 hôm 11/1, vị chỉ huy, được xác định bằng mật danh Sever, đã nói với nhà báo Vladimir Solovyov rằng, chiếc máy bay F-16 do Mỹ cung cấp là “mục tiêu thú vị nhất” mà đơn vị của ông từng gặp phải.

Ông cho biết, khẩu đội tên lửa đã bắn hai quả tên lửa vào chiếc F-16, quả đầu tiên "gây hư hại" cho máy bay và quả thứ hai "giáng đòn kết liễu".

“Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho chiến dịch này. Chúng tôi đã theo dõi và dự đoán nó. Đối phương từng khoe khoang rằng, những chiếc máy bay này bất khả xâm phạm. Nhưng thực tế, chúng cũng rơi xuống như những chiếc máy bay khác”, Sever nói, tuy nhiên, ông không nêu rõ thời điểm máy bay bị bắn rơi.

Ukraine bắt đầu nhận máy bay F-16 vào tháng 8/2024, và kể từ đó đã xác nhận mất bốn máy bay trong chiến đấu.

Kiev đã chính thức nhận được 44 trong số 87 máy bay chiến đấu mà các nước châu Âu đã hứa hẹn.