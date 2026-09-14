Nga vượt Mỹ, Ukraine trong cuộc đua vũ khí giá rẻ

Nga đang nhanh chóng phát triển và đưa vào sản xuất các loại vũ khí dẫn đường chính xác với chi phí tương đối thấp, trong đó có máy bay không người lái Geran và tên lửa hành trình Banderol, tạo lợi thế đáng kể trong cuộc đua sản xuất vũ khí giá rẻ với Ukraine và phương Tây, theo Wall Street Journal.

Theo Wall Street Journal (WSJ), trong khi Ukraine đang tìm cách đối phó với các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Nga, Moscow đã nhanh chóng phát triển và đưa vào sản xuất các loại vũ khí dẫn đường chính xác mới với chi phí tương đối thấp.

WSJ cho rằng các biến thể mới của dòng máy bay không người lái Geran và tên lửa hành trình Banderol cho thấy Nga vẫn duy trì được nguồn lực và chuỗi cung ứng cần thiết để phát triển những mối đe dọa mới. Các vũ khí này được trang bị hệ thống điện tử tiên tiến, giúp cải thiện khả năng xác định mục tiêu và né tránh các hệ thống phòng không.

Một chiếc máy bay không người lái Geran-2 tại triển lãm các thiết bị quân sự Nga bị phá hủy ở Kiev.

Các nhà phân tích và quan chức phương Tây nhận định những vũ khí mới cho thấy khả năng thích ứng và đổi mới của ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Moscow được cho là đã phát triển và đưa Geran cùng Banderol vào sử dụng trong thời gian tương đối ngắn, bằng cách cải tiến các thiết kế có sẵn, thử nghiệm trên chiến trường rồi nhanh chóng chuyển sang sản xuất quy mô lớn.

Cách tiếp cận này giúp Nga tạo lợi thế về tốc độ phát triển và sản xuất. Trong khi đó, Ukraine cũng đã chứng minh khả năng đổi mới nhanh chóng, nổi bật với việc phát triển các loại máy bay không người lái có hiệu quả cao. Tuy nhiên, Kiev vẫn gặp hạn chế về nguồn lực, năng lực sản xuất và khả năng duy trì các chương trình phát triển vũ khí trong dài hạn.

Trong khi đó, Mỹ và các quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng đang tìm cách mở rộng năng lực sản xuất những vũ khí thiết yếu, đặc biệt là tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot. Tuy nhiên, các nước phương Tây vẫn đối mặt với bài toán làm thế nào để rút ngắn thời gian từ khâu phát triển công nghệ đến sản xuất hàng loạt.

Điểm đáng chú ý là Geran và Banderol đang hướng tới một bài toán mà cả Ukraine và phương Tây đều tìm cách giải quyết: tạo ra các loại vũ khí một chiều có chi phí thấp nhưng vẫn đủ hiệu quả để gây sức ép lên đối phương.

Theo nguồn tin, hai loại vũ khí này kết hợp thiết kế tương đối đơn giản, chi phí thấp với một số công nghệ tiên tiến được tích hợp có chọn lọc. Chúng tạo ra sự cân bằng khác nhau giữa giá thành, tầm hoạt động, tốc độ, sức công phá và khả năng tấn công mục tiêu mà không bị đánh chặn.

WSJ ước tính tên lửa Banderol và máy bay không người lái Geran-5 có giá khoảng 100.000 USD/chiếc. Trong khi đó, các tên lửa hành trình tiên tiến của Mỹ như Tomahawk có giá cao hơn 2 triệu USD/chiếc.

Như vậy, lợi thế mà Nga đang tạo ra không chỉ nằm ở số lượng vũ khí, mà còn ở khả năng nhanh chóng đưa các thiết kế mới, tương đối rẻ và đủ hiệu quả vào sản xuất hàng loạt.