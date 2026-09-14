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Nga vượt mặt Ukraine và Mỹ trong sản xuất vũ khí công nghệ cao, giá rẻ

Hoàng Vân
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Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), Nga đã vượt mặt Ukraine và Mỹ trong việc sản xuất các loại vũ khí công nghệ cao với giá thành tương đối thấp.

- Ảnh 1.

UAV Geran tiên tiến của Nga.

Theo báo cáo của tờ báo này, máy bay không người lái (UAV) cảm tử tiên tiến Geran và tên lửa hành trình Banderol mới của Nga đóng vai trò như là "lời nhắc nhở rằng, Nga có nguồn lực và chuỗi cung ứng để triển khai những mối đe dọa mới".

Các loại vũ khí mới này được trang bị thiết bị điện tử tiên tiến "cho phép chúng tìm mục tiêu chính xác và tránh bị đánh chặn".

Tờ báo lưu ý, những vũ khí mới và tương đối rẻ tiền này của Nga "cho thấy quân đội nước này vẫn luôn thích ứng và đổi mới".

WSJ cũng nhấn mạnh, nhờ hiện đại hóa và việc nhanh chóng đưa sản xuất hàng loạt vào hoạt động, Nga đã vượt lên dẫn trước các đối thủ.

Cụ thể, Ukraine thiếu năng lực sản xuất, trong khi Mỹ và các đồng minh NATO đang chật vật để tăng quy mô sản xuất các loại vũ khí quan trọng, chẳng hạn như tên lửa đánh chặn phòng không Patriot, cũng như đưa các giải pháp đổi mới vào sản xuất hàng loạt.

Theo WSJ, UAV cải tiến của Nga đang gây ra "một cơn đau đầu kinh tế cho Mỹ và các đồng minh".

Các công ty phương Tây từng phát triển tên lửa đánh chặn cho UAV cánh quay hiện đang phải cố gắng tạo ra những mẫu mới, nhanh hơn.

Theo TASS
Tags

UAV Geran

banderol

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