Nga vừa ghi nhận kỷ lục chưa từng có trong 24 năm giữa lúc ngân sách đang 'co cụm'

Theo số liệu cập nhật đến ngày 1/5, Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) còn nắm khoảng 2.298,5 tấn vàng, giảm khoảng 6,2 tấn chỉ trong riêng tháng 4. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, tổng lượng vàng dự trữ đã giảm khoảng 28 tấn, kéo quy mô kho vàng quốc gia xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2022. Đây cũng là mức giảm mạnh nhất của dự trữ vàng Nga trong giai đoạn 4 tháng đầu năm kể từ năm 2002.

Trước đó, trong tháng 3, dự trữ vàng của Nga cũng đã giảm 6,22 tấn, cho thấy xu hướng bán ra diễn ra liên tục chứ không chỉ là một biến động nhất thời. Nếu nhìn xa hơn, đây là diễn biến khá bất thường, bởi trong hơn 2 thập kỷ qua, Nga chủ yếu là nước mua ròng vàng quy mô lớn để củng cố lá chắn tài chính trước biến động bên ngoài.

Từ năm 2002 đến 2025, Nga đã mua vào hơn 1.900 tấn vàng. Riêng giai đoạn 2008-2012, nước này bổ sung thêm hơn 500 tấn, còn giai đoạn 2014-2019 mua thêm khoảng 1.200 tấn. Chính chiến lược tích lũy kéo dài đó từng giúp Moscow trở thành một trong những ngân hàng trung ương nắm nhiều vàng nhất thế giới.

Theo các chuyên gia, một trong những mục tiêu chính của việc bán vàng là để hỗ trợ ngân sách. Trong quý I năm nay, thâm hụt ngân sách Nga đã lên tới khoảng 4,6 nghìn tỷ rúp. Nếu không có nguồn bù đắp từ các giao dịch liên quan đến Quỹ Tài sản Quốc gia và dự trữ của ngân hàng trung ương, con số này có thể còn lớn hơn. Một phần vàng được cho là đã được chuyển đổi sang nhân dân tệ để bù đắp tình trạng thiếu ngoại tệ do doanh thu xuất khẩu yếu trong những tháng đầu năm.

Đáng chú ý, việc bán vàng diễn ra trong bối cảnh nhu cầu vàng trong nước lại bùng nổ. Theo dữ liệu từ Sở giao dịch Moscow, khối lượng giao dịch vàng trong tháng gần đây đạt 42,6 tấn, tăng hơn 350% so với cùng kỳ năm trước.

Tính theo giá trị, giao dịch vàng đạt khoảng 534,4 tỷ rúp (khoảng 7,1 tỷ USD), tăng khoảng 500% so với cùng kỳ. Điều này phản ánh tâm lý phòng thủ ngày càng mạnh của người dân và nhà đầu tư Nga, khi vàng được xem như nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế thời chiến.

Một nghịch lý khác là Nga bán vàng đúng lúc giá vàng thế giới tăng mạnh. Hồi tháng 1, CBR từng thông báo đã bán khoảng 9,3 tấn vàng từ dự trữ, khi giá vàng lập đỉnh mới. Dù lượng nắm giữ giảm, tổng giá trị kho vàng của Nga khi đó vẫn tăng mạnh nhờ giá thế giới đi lên. Điều này giúp Moscow thu được nhiều tiền hơn từ mỗi tấn vàng bán ra, phần nào giảm bớt áp lực tài khóa trong ngắn hạn.

Trong khi đó, xuất khẩu kim loại quý của Nga sang Trung Quốc cũng gia tăng. Dữ liệu thương mại cho thấy Trung Quốc đã tăng mạnh nhập khẩu quặng và tinh quặng kim loại quý từ Nga trong năm 2025, trong bối cảnh giá vàng, bạc và các kim loại liên quan đồng loạt đi lên. Nga hiện vẫn là nhà sản xuất vàng lớn thứ hai thế giới, với sản lượng hơn 300 tấn mỗi năm, chỉ đứng sau Trung Quốc.

Theo Kitco