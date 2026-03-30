Nga vừa chế tạo "Mắt Thần trên không": Quan sát rõ từng ngóc ngách Trái đất, nhìn thấu mây dày đặc

Trang Ly |

Vệ tinh "Made in Russia" này do ai chế tạo?

Nga vừa chế tạo thành công nguyên mẫu vệ tinh có thể "nhìn thấu mây" khi quan trắc Trái Đất. Vệ tinh "Made in Russia" này sử dụng công nghệ radar, có khả năng thu thập dữ liệu ngay cả khi bầu trời bị mây che phủ hoàn toàn, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin ngày 30/3.

Ngay cả những đám mây dày đặc hay điều kiện tầm nhìn kém cũng sắp không còn là vấn đề nữa khi chụp ảnh Trái Đất từ không gian. Không những vậy, vệ tinh này còn có thể chia sẻ dữ liệu đó với máy bay không người lái và các hệ thống khác.

Nguyên mẫu vệ tinh radar đã được bộ ba "tác giả" là Viện Hàng không Moscow (MAI), Gazprom SPKA và Nhà máy phát thanh Izhevsk thực hiện. Thông tin này được Andrei Ivanov, Phó Hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu của Viện Hàng không Moscow, thông báo cho hãng TASS.

"Cùng với Gazprom SPKA và Izhevsk, chúng tôi đã tạo ra một vệ tinh radar nguyên mẫu - được thiết kế để quan trắc Trái đất từ xa trong điều kiện nhiều mây và tầm nhìn kém. Nhìn chung, chúng tôi đã đạt được nhiều thành tựu và còn nhiều kế hoạch hơn nữa" - ông Andrei Ivanov nói.

Dự án nằm trong khuôn khổ chương trình "Môi trường vận hành liền mạch" của Nga. Mục tiêu là kết nối các hệ thống vũ trụ và công nghệ không người lái thành một hạ tầng thống nhất, sử dụng chung giao thức liên lạc và trao đổi dữ liệu.

Nhờ đó, người dùng chỉ cần gửi một yêu cầu duy nhất là có thể nhận được thông tin cần thiết – dù từ vệ tinh, từ drone, hay kết hợp đồng thời từ nhiều nguồn. Toàn bộ dữ liệu sẽ được xử lý tự động bởi phần mềm chuyên dụng, trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Công nghệ này hứa hẹn mang lại bước tiến lớn cho giám sát môi trường, ứng phó thiên tai, quản lý tài nguyên, nông nghiệp chính xác và nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt ở những khu vực thường xuyên có mây mù hoặc thời tiết xấu.

Chân dung cô gái tay đeo kim truyền nhảy xuống nước cứu cháu bé 3 tuổi

Chân dung cô gái tay đeo kim truyền nhảy xuống nước cứu cháu bé 3 tuổi

Hình ảnh mặt đường Hà Nội trắng xoá vì mưa đá

Cảnh choáng ngợp khó tin tại sân bay "biểu tượng vị thế quốc gia" ở sự kiện VVIP 2027 do Sun Group đảm nhiệm

Cháy dữ dội gần Bệnh viện K Tân Triều, có người tử vong

Vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo: Trên xe chở đoàn cán bộ, nhân viên ngân hàng

Loạt khí tài đắt tiền của Mỹ bị hư hại sau một tháng xung đột với Iran

Khoảnh khắc cứu cô gái trẻ rơi xuống giếng trong đêm

Mỹ điều 7.000 lính thủy đánh bộ, lính dù tới Vùng Vịnh gây áp lực lên Iran

