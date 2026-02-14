Nga vừa bổ sung thêm "mắt thần": Nhất cử nhất động của Trái đất đều có thể nắm trong lòng bàn tay

Vệ tinh khí tượng Electro-L số 5 của Nga, được phóng thành công sẽ gia nhập nhóm vệ tinh Electro. Thiết bị được đặt trên quỹ đạo địa tĩnh này sẽ cải thiện chất lượng dữ liệu khí tượng truyền về Trái đất. Nhiệm vụ của nó cũng bao gồm việc nhanh chóng thay thế một trong các vệ tinh của nhóm trong trường hợp bị hỏng.

Ngoài ra, việc phóng tàu vũ trụ mới này cho phép Nga duy trì vị thế của mình trong một khu vực không gian chiến lược quan trọng, nơi số lượng vị trí quỹ đạo thuận lợi bị hạn chế, các chuyên gia cho biết.



