HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nga vừa bổ sung thêm "mắt thần": Nhất cử nhất động của Trái đất đều có thể nắm trong lòng bàn tay

Minh Anh |

Thành công này củng cố thêm vị thế của Nga trong ngành khoa học vốn đã là thế mạnh.

Vệ tinh khí tượng Electro-L số 5 của Nga, được phóng thành công sẽ gia nhập nhóm vệ tinh Electro. Thiết bị được đặt trên quỹ đạo địa tĩnh này sẽ cải thiện chất lượng dữ liệu khí tượng truyền về Trái đất. Nhiệm vụ của nó cũng bao gồm việc nhanh chóng thay thế một trong các vệ tinh của nhóm trong trường hợp bị hỏng.

Ngoài ra, việc phóng tàu vũ trụ mới này cho phép Nga duy trì vị thế của mình trong một khu vực không gian chiến lược quan trọng, nơi số lượng vị trí quỹ đạo thuận lợi bị hạn chế, các chuyên gia cho biết.

Nga phát minh ra "cỗ máy vạn năng", chuyên gia tấm tắc khen ngợi "đây là một bước tiến quan trọng"


Tags

Nga

vũ trụ

vệ tinh

Quizz Soha

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại