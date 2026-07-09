Nga vét kho dự trữ để tạo ra phiên bản T-80 đặc biệt 'không phụ thuộc Ukraine'

Hầu như không còn xe tăng T-80 nào nguyên vẹn trong kho dự trữ để phục chế, vì vậy Nga bắt đầu chế tạo một loại

Trong video về lễ kỷ niệm 50 năm xe tăng T-80, Quân đội Nga đã trình chiếu một phiên bản hiện đại hóa rất lạ. Cỗ chiến xa này có tháp pháo T-80UD được lắp đặt trên khung gầm của T-80B/BV/U.

Phiên bản này được tạm gọi là T-80-UE-1 "2.0", có vẻ như Liên bang Nga đã tìm ra cách sử dụng những cỗ máy từng trang bị động cơ Kharkiv xuất xứ từ Ukraine mà họ không biết cách sửa chữa.

Đồng thời ngành công nghiệp quốc phòng Nga không chỉ tự chế tạo loại xe tăng "lai ghép" này mà còn hiện đại hóa nó. Bản thân những cải tiến không khác biệt đáng kể so với gói tiêu chuẩn về khả năng bảo vệ và năng lực được tăng cường, nó thực chất gần giống với T-80BVM.

Những nâng cấp bao gồm việc lắp đặt các thiết bị và đồ điện tử hiện đại, chẳng hạn như kính ngắm ảnh nhiệt, những khí tài gọi là "Lopukhiv", hệ thống giáp phản ứng nổ bổ sung với phần lớn là những module Relikt.

Phía trên một trong những chiếc xe được trưng bày là một cấu kiện bao che khá nhỏ, chỉ phủ phần nóc tháp pháo và đã được đề xuất cách đây vài năm. Tuy nhiên, cấu hình này khá điển hình cho các xe tăng hiện đại hóa của Nga.

Chiếc xe tăng T-80 đặc biệt của Nga.

Việc tạo ra một loại xe tăng "lai ghép" như vậy khá hợp lý, bởi vì người Nga đang có một số lượng nhất định T-80UD trong kho nhưng không thể đại tu hàng loạt, bởi vì họ không thể sử dụng động cơ diesel 6TD-1 do Nhà máy Kharkiv phát triển và sản xuất.

Hoặc đây cũng có thể chỉ là các tháp pháo dành cho xe tăng T-80UD lấy từ kho bảo quản, được tìm thấy riêng lẻ tại cùng một đơn vị lưu trữ mang mã số 61. Rất có khả năng gói hiện đại hóa này sẽ sử dụng khung gầm với động cơ turbine khí từ xe tăng T-80B/BV/U, hiện chỉ còn lại một lượng nhỏ trong kho.

Cũng xuất hiện giả thuyết cho rằng đó có thể là sự điều chỉnh khung gầm của T-80UD cho động cơ turbine khí, nhưng cho đến nay phương án này có vẻ ít khả thi do sự phức tạp trong việc thực hiện.

Quân đội Nga gần như đã cạn kiệt kho dự trữ xe tăng T-80, vì vậy những gì đang thấy hiện nay là nỗ lực đưa những thiết bị còn sót lại vào hoạt động, tức là "vét sạch" những gì còn lại.

Rất có thể tương tự như việc hiện đại hóa T-72A được gọi là phiên bản T-72B3M, xe tăng này cũng sẽ được đặt tên là T-80BVM.

Tóm lại, mặc dù việc sử dụng xe bọc thép ở mặt trận đang giảm dần, Liên bang Nga vẫn tiếp tục khôi phục và hiện đại hóa chúng, cũng như sản xuất các mẫu mới như T-90M và BMP-3M.

Tuy nhiên, thay vì phục vụ trong biên chế Quân đội Nga, chúng có thể được mua bởi các khách hàng nước ngoài như một số trường hợp đã được ghi nhận gần đây.