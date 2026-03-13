Nga vận chuyển vật nặng 260 tấn đến "đại công trình" về năng lượng, 1.500 chuyên gia đón tin vui

Nhà máy điện hạt nhân Leningrad là một trong những nhà máy lớn nhất ở Nga, với công suất lắp đặt 4400 MWe, cung cấp hơn 55% nhu cầu điện của St Petersburg và vùng Leningrad, hoặc 30% tổng lượng điện của toàn vùng tây bắc Nga.

Đây đồng thời là một trong ba địa điểm mà Rosatom xây dựng các tổ máy kiểu mới. Công trình tương tự cũng đang được tiến hành tại các nhà máy điện hạt nhân Kursk và Smolensk - mỗi nơi có hai tổ máy điện. Khoảng 1.500 chuyên gia từ nhà thầu chính, tập đoàn TITAN-2, đang làm việc tại công trường.







