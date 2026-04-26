Nga và Ukraine trao trả gần 400 tù binh chiến tranh

Bộ Quốc phòng Nga nói với truyền thông nhà nước rằng Nga và Ukraine đã trao trả 193 tù binh mỗi bên. Họ cho biết các binh sĩ Nga sẽ được đưa đến Belarus để được đánh giá sức khỏe tâm thần và y tế.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã chia sẻ ảnh của các binh sĩ nước này được trả tự do. Trụ sở Điều phối về Đối xử với Tù binh Chiến tranh của Ukraine xác định những tù binh chiến tranh này là các binh sĩ trong độ tuổi từ 24 đến 60, một số người đang bị thương.

"Hầu hết những binh sĩ được trả tự do đều bị giam giữ bất hợp pháp ở Chechnya. Các vụ án hình sự đã được dựng lên chống lại họ, vi phạm Công ước Geneve" - Trụ sở Điều phối về Đối xử với Tù binh Chiến tranh của Ukraine cáo buộc.

Cuộc trao trả tù binh chiến tranh hôm 24/4 diễn ra sau cuộc trao đổi "175 đổi 175" vào ngày 11/4 do Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất làm trung gian, ngay trước thỏa thuận ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh Chính thống giáo. Thỏa thuận trao trả tù binh này cũng bao gồm việc trả tự do cho 7 cư dân còn lại của vùng Kursk thuộc Nga. Những người này đã bị Kiev giam giữ sau cuộc tấn công xâm nhập vào vùng biên giới của Nga trong năm 2024.

Ủy viên Nhân quyền Nga Tatiana Moskalkova và người đồng cấp Ukraine Dmytro Lubinets đã duy trì một kênh liên lạc. Kênh liên lạc được mở hiếm hoi để xác minh tình trạng của các tù binh chiến tranh và thường dân bị giam giữ, ngay cả khi các nỗ lực ngoại giao rộng lớn hơn nhằm chấm dứt chiến tranh vẫn bị đóng băng.

Tháng 3, Nga và Ukraine đã thả mỗi bên 500 tù binh chiến tranh trong một cuộc trao đổi kéo dài 2 ngày do Mỹ và UAE làm trung gian. Các bên tham chiến đã thực hiện hàng chục cuộc trao đổi tù binh và binh sĩ tử trận kể từ mùa xuân năm 2025.

Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine - hiện đã bước sang năm thứ 5 - đã bị đình trệ kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống lại Iran vào tháng 2 năm nay.