Nga và Trung Quốc đã đẩy Pháp ra khỏi thị trường vũ khí châu Phi

Việc cung cấp vũ khí, trang thiết bị quân sự cho các nước châu Phi đang trải qua một sự thay đổi về chất lượng.

Tiêm kích Su-35S của Nga.

Thay vì các loại vũ khí nhỏ, xe bọc thép chở quân và pháo binh vốn chiếm ưu thế trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc ngày càng cung cấp cho quân đội các nước châu Phi những hệ thống chuyên dụng - máy bay không người lái tấn công, hệ thống phòng không và thiết bị tác chiến điện tử.

Theo báo chí Trung Quốc, điều này thể hiện rõ nhất ở vùng Sahel, nơi Mali và Burkina Faso sau khi chấm dứt hợp tác quốc phòng với Pháp và bị hạn chế viện trợ an ninh từ Mỹ, đang tìm kiếm các nhà cung cấp vũ khí mới. Một trong những đối tác chính là Nga. Giờ đây, Trung Quốc cũng đang tham gia cùng họ.

Nga vừa chuyển giao một lô máy bay chiến đấu Su-35SE có khả năng cơ động cao cho Ethiopia, giúp nước này trở thành một trong những lực lượng không quân hàng đầu ở châu Phi.

Tháng 4/2026, 4 phương tiện đã được phát hiện trong một đoàn xe quân sự ở Mali, sau đó được xác định là hệ thống phòng không Yitian-L của Trung Quốc. Tới tháng 9, chính quyền Burkina Faso công bố đoạn phim về việc thử nghiệm thiết bị, xác định radar di động và bệ phóng là một biến thể của hệ thống Sky Dragon do Tập đoàn nhà nước Norinco sản xuất.

Ngoài các hệ thống phòng không, Burkina Faso còn nhận được xe bọc thép và pháo binh từ Trung Quốc trong giai đoạn 2024 - 2025, bao gồm các xe hỗ trợ hỏa lực VN22B và WMA301, xe bọc thép chở quân WZ-551, hệ thống pháo phản lực phóng loạt SR5 và súng cối tự hành PLL-05.

Ví dụ nổi bật nhất về sự thay đổi chất lượng trong hoạt động mua sắm là việc giao nhận máy bay không người lái tấn công. Vào tháng 8, Côte d'Ivoire đã trình diễn UAV Wing Loong II nhận được từ Trung Quốc theo hợp đồng được ký kết vào tháng 6/2024.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên ở Tây Phi nhận dòng UAV này - lô hàng đầu tiên gồm 4 máy bay không người lái (trong số 8 chiếc đã đặt hàng) đã được giao cho Không quân nước này.

Máy bay không người lái Wing Loong II.

Wing Loong II (WL-2) do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Thành Đô sản xuất là loại máy bay không người lái tầm trung, có khả năng hoạt động bền bỉ trong thời gian dài, được thiết kế cho các nhiệm vụ trinh sát, giám sát, và tấn công chính xác.

Máy bay dài 11m, cao 4,1m và có sải cánh 20,5m, độ cao tối đa 9.000m, tốc độ lớn nhất lên đến 370km/h và thời gian hoạt động liên tục hơn 20 giờ (một số nguồn tin cho rằng lên đến 32 giờ). Nó có thể mang tải trọng 480kg, được phân bổ trên 6 điểm treo vũ khí bên ngoài.

Cấu hình tiêu chuẩn bao gồm các cảm biến quang điện và hồng ngoại, radar khẩu độ tổng hợp và hệ thống truyền dữ liệu thời gian thực. Vũ khí trang bị bao gồm tên lửa dẫn đường AR-1, tên lửa chống tăng Blue Arrow 7, bom dẫn đường chính xác dòng FT, bom trên không Luoyang FT và tên lửa không đối đất CASIC XM-50KG.

Các nhà phân tích cho rằng sức hấp dẫn của máy bay không người lái Trung Quốc đối với thị trường châu Phi không chỉ nằm ở giá cả: Nhiều quốc gia trên lục địa này không dễ dàng có được các hệ thống tương đương từ Mỹ hoặc châu Âu, trong khi Trung Quốc cung cấp một gói dịch vụ toàn diện bao gồm đào tạo, bảo trì, tài chính và công nghệ ngày càng tinh vi.

Ngoài Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire và Nigeria, UAV Wing Loong và CH-4 của Trung Quốc đang được sử dụng hoặc đã được mua bởi Algeria (24 chiếc Wing Loong II và 10 chiếc CH-4), Morocco, Ai Cập, Cộng hòa Dân chủ Congo và Ethiopia.

Theo cổng thông tin Defenceweb của Nam Phi, hiện có hơn 400 UAV các loại của Trung Quốc trên lục địa này. Ai Cập được cho là đã ký hợp đồng mua 10 máy bay không người lái tấn công phản lực WJ-700 trị giá khoảng 400 triệu USD, điều này sẽ biến họ trở thành nhà khai thác lớn thứ hai của hệ thống này sau Algeria.

Để hỗ trợ sự mở rộng hoạt động, Norinco đã mở văn phòng khu vực tại Dakar, Senegal, và thành lập một trung tâm dịch vụ chung tại bang Bauchi, Nigeria, để sửa chữa, cung cấp phụ tùng và hỗ trợ kỹ thuật.