Nga và Cuba khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược đồng minh

(Ảnh: Cuba News)

Phóng viên TTXVN tại Moscow dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết hai bộ trưởng đã tiến hành hội đàm trong bầu không khí thân thiện và tin cậy truyền thống. Hai bên trao đổi về các vấn đề trong chương trình nghị sự khu vực và toàn cầu, đồng thời khẳng định sẵn sàng tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược đồng minh trên nhiều lĩnh vực.

Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Lavrov tái khẳng định sự ủng hộ của Nga đối với yêu cầu chính đáng của Cuba về việc chấm dứt các lệnh cấm vận thương mại, kinh tế và tài chính, cũng như xóa tên Cuba khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố. Ngoài ra, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga kêu gọi các bên thực thi cách tiếp cận có trách nhiệm và kiềm chế đối với Cuba, khẳng định Moscow sẽ "kiên định ủng hộ Cuba" trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh.

Về phần mình, Ngoại trưởng Bruno Eduardo Rodríguez Parrillo bày tỏ quan ngại về tình hình toàn cầu đang diễn biến xấu đi và nhấn mạnh Cuba sẽ "kiên quyết tiến lên để bảo vệ độc lập, chủ quyền đất nước", cũng như duy trì đường lối hiện tại và tìm kiếm các giải pháp hiệu quả cho nền kinh tế. Ông nêu rõ La Habana "sẵn sàng đối thoại một cách tôn trọng trên cơ sở bình đẳng với bất kỳ quốc gia nào" và rằng nước này sẽ tiếp tục thực hiện các dự án cũng như thỏa thuận chung với Nga trong mọi hoàn cảnh.