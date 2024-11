Theo Thư ký Hội đồng an ninh Alexander Volfovich, Hội đồng an ninh Belarus dự định sẽ cùng với Hội đồng an ninh Liên bang Nga trình hai tài liệu này lên nguyên thủ Nga và Belarus phê duyệt vào tháng 12 tới.

Ảnh: RIA Novosti

Thư ký Hội đồng an ninh Belarus cho biết, các điều khoản của thỏa thuận về bảo đảm an ninh sẽ được công bố trong thời gian tới. Thỏa thuận này sẽ đặt ra nguyên tắc sử dụng vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường, cũng như các biện pháp khác để bảo vệ Nhà nước Liên minh Nga - Belarus.

Trước đó, ngày 25/9, Tổng thống Vladimir Putin đề xuất sửa đổi Học thuyết hạt nhân của Nga, trong đó, Nga tuyên bố khả năng răn đe hạt nhân của nước này cũng có thể được sử dụng để đáp trả hành động gây hấn chống Belarus - thành viên của Nhà nước Liên minh.