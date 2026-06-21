Trong khu vực diễn ra Chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đang tập trung lực lượng cho cuộc chiến giành các thành phố trọng điểm.

Pháo binh Nga tấn công vào Krasny Liman.

Giao tranh ở Konstantinovka

Theo RIA, giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra ở phía Bắc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR - tự xưng), trong khu vực phòng thủ chính của Ukraine ở Donbass, dọc theo tuyến các thị trấn kiên cố Kostiantynivka, Druzhkovka, Kramatorsk và Slavyansk.

Về cơ bản, đây là một cụm quân lớn mà Ukraine đã chuẩn bị phòng thủ từ năm 2014-2015. Các sở chỉ huy, trụ sở và kho hậu cần cho toàn bộ lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass đều nằm ở đây.

Quân đội Nga đang tấn công thành trì này từ nhiều hướng, dàn trải lực lượng đối phương trên nhiều khu vực khác nhau.

Lực lượng tấn công thuộc nhóm "Nam" của Nga đang tiến vào Kostiantynivka, thành trì phía Nam của khu vực phòng thủ Donbass của đối phương. Lực lượng vũ trang Ukraine tại đây đang phòng thủ rời rạc, không có sự kháng cự có tổ chức.

Tuyến đường đến Druzhkovka, tuyến đường tiếp tế cho quân đồn trú, đang nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của Nga. Quân Ukraine hiện đang nhận đạn dược và lương thực gần như hoàn toàn bằng đường hàng không.

Hiện tại, giao tranh chính đang diễn ra ở phía Tây Nam thành phố, cũng như ở quận Mykolaivskyi. Hơn nữa, các đơn vị "Nam" gần đây đã giải phóng làng Artem, nằm trên tuyến đường phía Tây dẫn vào Kostiantynivka. Điều này đã bảo đảm sườn cho lực lượng đang tiến công.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong tuần qua, quân Ukraine đã bị đánh bật khỏi 627 tòa nhà trong thành phố. Hơn 540 binh sĩ Ukraine, hơn 160 khẩu súng và thiết bị quân sự các loại, cùng 116 xe cộ đã bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Sau khi kiểm soát Kostiantynivka, lực lượng Nga tiến về Druzhkovka. Hôm 20/6, nhóm này đang đồng thời tấn công vào cứ điểm phía Bắc của khu vực phòng thủ kiên cố của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Trong vòng 1 tuần, quân Nga đã kiểm soát các làng Rai-Aleksandrivka và Yurkivka ở phía Đông đường vào Slovyansk. Rai-Aleksandrivka nằm trên một vị trí cao chiến lược, từ đó thành phố bị pháo kích.

Từ Yurkivka, có một tuyến đường mở ra phía Tây dẫn đến quốc lộ N-20, nối Slovyansk với Kramatorsk. Nếu tuyến đường này bị cắt đứt, hai thành phố này sẽ bị cô lập với nhau.

Tấn công từ phía Bắc

Nhóm quân "Tây", chiến đấu giành Krasny Liman, đang tiến từ phía Bắc về phía Slovyansk. Tuần trước, máy bay chiến thuật đã phá hủy cây cầu vượt sông Seversky Donets gần Mayaki bằng một quả bom FAB-3000 đánh trúng trực tiếp.

Từ giờ trở đi, cách duy nhất để vận chuyển và sơ tán người bị thương là phải đi vòng qua những con đường dài dưới làn đạn của quân Nga. Nói tóm lại, Krasny Liman đang trở thành một cái bẫy đối với quân Ukraine, với ngày càng ít đường thoát hiểm sau mỗi đợt tấn công.

Quân đội Nga đang tiến công Krasny Liman từ nhiều hướng: Ở phía Bắc, các nhóm tấn công đang đẩy lùi kẻ thù ra khỏi các khu dân cư trong thành phố, trong khi các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine trong các tòa nhà cao tầng ở phía Nam đã bị bao vây, bị cắt đứt nguồn tiếp tế thông thường.

Khoảng một nửa thành phố đã được kiểm soát, phần còn lại là vùng xám, nơi Lực lượng Vũ trang Ukraine vẫn hiện diện nhưng không giữ được bất cứ vị trí nào chắc chắn.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, Sư đoàn 67 đã kiểm soát 37 cứ điểm và giải phóng 251 tòa nhà trong 1 tuần. Nhà thờ Đức Mẹ Iveron, cũng như các khu dân cư ở các quận phía Bắc, Trung tâm, Kommunalny và phía Nam, đều nằm dưới lá cờ ba màu của Nga.

Quân xung kích đã tiến đến ga Zeleny Klin, xâm nhập vào trung tâm và từ phía Nam, băng qua các khu rừng, cắt đứt các tuyến đường rút lui cuối cùng. Từ Krasny Liman, nhóm "Tây" sẽ có thể tiến công Slavyansk từ phía Đông Bắc.

Chiến thuật đã được chứng minh

Nhóm quân "Trung tâm", phần lớn đang thực hiện nhiệm vụ ở các khu vực phía Tây của DPR, cũng đã thể hiện xuất sắc. Thành phố trọng điểm ở đây là Dobropillya, với dân số trước chiến tranh khoảng 30.000 người.

Trên thực tế, đây là thành phố cuối cùng trên biên giới với vùng Dnipropetrovsk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Thành phố này đang bị tấn công từ hai hướng.

Các chiến binh trung tâm đã kiểm soát Novy Donbas và Kutuzovka, cách Dobropillia 5 km về phía Đông. Từ hướng này, quân đội Nga đang tiến công vào thành phố trên một mặt trận rộng.

Tuy nhiên, trước khi phát động cuộc tấn công, Belitske, một thị trấn có 8.000 dân ở phía Nam, phải được kiểm soát để làm thẳng tuyến tiếp xúc dọc theo quốc lộ T-0515.

Các đơn vị thuộc lực lượng trung ương cũng đang tiến về Dobropillia từ phía Tây Nam-từ Grishino và Novooleksandrivka. Nếu họ tiến đến ngoại ô thành phố từ phía Tây, một nhóm lớn lực lượng vũ trang Ukraine sẽ bị kẹp giữa hai gọng kìm.

Các nhóm Vostok và Dnipro tiếp tục các hoạt động tấn công tích cực tại khu vực Zaporizhzhia. Mục tiêu chính ở đây là Orekhov, một cứ điểm quan trọng của đối phương. Chính từ đây, Lực lượng vũ trang Ukraine đã phát động cuộc phản công vào mùa Hè năm 2023.

Kiểm soát thành phố sẽ ngăn chặn quân Ukraine lặp lại chiến dịch và mở đường tiến vào thủ phủ khu vực. Quân đội Nga đang tiến đến Orekhov từ phía Tây và phía Đông.

Nhóm "Bắc" đang mở rộng vùng đệm của mình ở các tỉnh Kharkiv và Sumy, giáp biên giới với Kursk và Belgorod. Mối đe dọa từ phía Bắc đang buộc đối phương phải duy trì lực lượng đáng kể ở đó, làm suy yếu vị trí của chúng ở các khu vực khác của mặt trận.

Dự kiến sẽ có những bước tiến trong tương lai gần theo hướng Vovchansk, cũng như hướng tới Velykyi Burluk, một trung tâm hậu cần của Lực lượng Vũ trang Ukraine gần Kupyansk.

Nhìn chung, quân đội Nga đã đạt được đà tiến mạnh mẽ trong tháng đầu tiên của chiến dịch mùa Hè. Bộ chỉ huy đang sử dụng một chiến thuật đã được chứng minh hiệu quả: Các cuộc tấn công được phát động đồng thời từ nhiều hướng.

Tất cả các dấu hiệu cho thấy trận chiến giành Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã bước vào giai đoạn quyết định. Nhưng chưa thể nói thời gian kết thúc.