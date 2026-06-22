HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nga - Ukraine 'ăn miếng trả miếng' trên không

Minh Hạnh
|

Thiệt hại đã được ghi nhận khi Nga tấn công tỉnh Odesa phía nam Ukraine bằng tên lửa đạn đạo Iskander vào tối 21/6, Thống đốc Oleh Kiper cho biết. Sau đó, gần 60 máy bay không người lái hướng đến thủ đô Mátxcơva của Nga đã bị bắn hạ.

(Ảnh: Tass)

Thống đốc nói rằng, các phương tiện và bể chứa nhiên liệu đã bốc cháy sau khi cuộc tấn công nhắm trúng một cơ sở nông nghiệp ở Odesa.

Cùng ngày, một máy bay không người lái của Nga đã đâm trúng một mục tiêu ở quận Shevchenkivskyi, thành phố Kharkiv. Tuy nhiên, chưa có thương vong nào được ghi nhận.

Trong diễn biến mới nhất, thủ đô Mátxcơva của Nga đã bắn hạ hàng chục máy bay không người lái vào rạng sáng 22/6, và buộc phải tạm thời đình chỉ các chuyến bay tại sân bay.

Cụ thể, gần 60 máy bay không người lái hướng đến Mátxcơva đã bị bắn hạ, Thị trưởng Sergei Sobyanin cho biết trên Telegram. Ông Sobyanin không cung cấp thêm chi tiết, nhưng cho biết dịch vụ khẩn cấp đã được điều động đến các khu vực máy bay không người lái bị bắn hạ.

Các sân bay Sheremetyevo, Domodedovo và Vnukovo, cũng như Zhukovskiy gần thủ đô, đã tạm ngừng các chuyến bay. Sau đó, các chuyến bay đã được nối lại.

Tại bán đảo Crimea, thành phố Sevastopol đã hủy bỏ tất cả các sự kiện công cộng ngoài trời trong ngày 22/6 và sẽ tắt đèn đường, Thống đốc thành phố Mikhail Razvozhayev cho biết trên Telegram, khi ông kêu gọi người dân hạn chế sử dụng điện.

Theo Reuters , Crimea đã tạm ngừng bán nhiên liệu cho người dân và doanh nghiệp. Nguồn cung chỉ giới hạn cho các cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về các dịch vụ thiết yếu và an ninh. Nguyên nhân được cho là do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các tuyến đường vận chuyển và các cơ sở năng lượng đã dẫn đến khủng hoảng nhiên liệu.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

01:31
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại