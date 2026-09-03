Nga tuyên bố sở hữu kho báu chứa hàng chục nghìn tấn vàng, khai thác hơn 40 năm cũng chưa hết

Nga đang đứng thứ ba thế giới về trữ lượng và thứ hai về sản lượng vàng.

Nga vừa tuyên bố nước này còn một lượng vàng rất lớn chưa được phản ánh đầy đủ trong các con số trữ lượng hiện nay, mở ra dư địa đáng kể cho hoạt động khai thác trong những thập kỷ tới.

Theo TASS, ông Aslambek Germakhanov, Phó Cục trưởng Cơ quan Tài nguyên Khoáng sản Liên bang Nga (Rosnedra), cho biết Nga hiện sở hữu khoảng 17.500 tấn trữ lượng vàng có hàm lượng cao, đủ để duy trì hoạt động khai thác trong khoảng 30 năm. Hiện đứng thứ ba thế giới về trữ lượng và thứ hai về sản lượng vàng.

Ngoài ra theo ông Germakhanov, Nga đang có khoảng 18.000 tấn vàng thuộc nhóm tài nguyên tiềm năng. Nếu được thăm dò và xác định đủ điều kiện để đưa vào trữ lượng khai thác, nguồn này có thể bổ sung khoảng 8.000-10.000 tấn vàng, tương đương thêm khoảng 15 năm sản lượng theo cách tính thận trọng.

Ngoài nguồn tài nguyên nói trên, Nga còn có thể thu hồi vàng từ các bãi thải khai khoáng và mỏ nhân tạo. Quan chức Rosnedra ước tính những nguồn này có khả năng bổ sung thêm khoảng 5.000 tấn trữ lượng vàng trong tương lai.

Điều này đáng chú ý bởi Nga vốn là một trong những quốc gia khai thác vàng lớn trên thế giới. Quy mô tài nguyên chưa được khai thác hết đồng nghĩa với việc ngành vàng của nước này vẫn còn dư địa mở rộng, đặc biệt khi các công nghệ thăm dò và khai khoáng tiếp tục được cải thiện.

Một phần tài nguyên vàng của Nga nằm tại những khu vực có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, khiến việc chuyển từ tài nguyên địa chất sang sản lượng khai thác thực tế gặp nhiều trở ngại.

Trường hợp điển hình là mỏ vàng Kubol, một trong những khu vực có hàm lượng vàng cao của Nga. Các thông tin được dẫn lại cho thấy khu vực này từng được ước tính có nguồn tài nguyên lên tới khoảng 4.500 tấn vàng.

Mỏ được phát hiện từ những năm 1940 nhưng việc khai thác gặp nhiều khó khăn do vị trí địa lý xa xôi, khí hậu khắc nghiệt và hệ thống giao thông hạn chế. Vào mùa đông, nhiệt độ tại khu vực có thể xuống khoảng -50°C, trong khi tuyến đường tiếp cận mỏ có thể bị băng tuyết cản trở.

Chính phủ Nga từng đầu tư xây dựng đường giao thông, khu dân cư và đưa ra các chính sách nhằm thu hút lao động tới khu vực này. Tuy nhiên, điều kiện làm việc và sinh hoạt khắc nghiệt khiến việc duy trì lực lượng lao động gặp khó khăn.

Không chỉ điều kiện thời tiết, địa chất tại các khu vực khai thác cũng đặt ra những thách thức lớn. Một số lớp đá cứng khiến việc khoan và khai thác trở nên khó khăn, trong khi việc vận chuyển máy móc, thiết bị tới các khu vực hẻo lánh bị hạn chế.

Do đó, công nghệ được xem là một trong những hướng giải quyết quan trọng. Các thiết bị tự động hóa và robot có thể giúp giảm sự phụ thuộc vào lao động con người trong những khu vực có điều kiện nguy hiểm hoặc quá khắc nghiệt.

Với Nga, việc khai thác hiệu quả những nguồn tài nguyên này có ý nghĩa đáng kể trong bối cảnh nước này vẫn duy trì ngành khai khoáng quy mô lớn. Tuy nhiên, không phải toàn bộ lượng vàng được ước tính trong tài nguyên địa chất đều có thể trở thành trữ lượng khai thác về mặt kinh tế.

Khả năng khai thác thực tế còn phụ thuộc vào hàm lượng quặng, công nghệ, chi phí đầu tư, hạ tầng giao thông, giá vàng và điều kiện địa chất tại từng khu vực.



