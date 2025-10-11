Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

Phát biểu ngày 10/10 tại một cuộc họp báo ở thủ đô Dushanbe của Tajikistan, ông Putin cho biết: “Tôi nghĩ rằng trong tương lai gần, chúng tôi sẽ có cơ hội công bố một số tin tức về loại vũ khí mới”.

Hệ thống này “đang trải qua các cuộc thử nghiệm và chúng đang diễn ra thành công”.

Được hỏi về triển vọng gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí START Mới, dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 5/2/2026, Tổng thống Putin bày tỏ sự lạc quan, nói rằng vẫn còn đủ thời gian để gia hạn hiệp ước, "miễn là có thiện chí" từ phía Washington. Hiệp ước START Mới, được Nga và Mỹ ký kết năm 2010, là thỏa thuận song phương cuối cùng về hạn chế vũ khí hạt nhân.

Trong mọi trường hợp, Nga vẫn cảm thấy an toàn nhờ “sự mới mẻ và cải tiến liên tục” của năng lực răn đe hạt nhân, ông Putin nhấn mạnh, đồng thời mô tả mức độ tinh vi của kho vũ khí hạt nhân Nga là “vô song”.

Theo Tổng thống Putin, "một cuộc chạy đua vũ trang nhất định đang diễn ra" trên thế giới, với việc một số quốc gia đang cân nhắc các vụ thử hạt nhân để đảm bảo kho vũ khí của họ đạt tiêu chuẩn. Ông giải thích rằng nếu những vụ thử như vậy diễn ra, Mátxcơva cũng sẽ tự tiến hành các vụ thử của mình.

Khi được hỏi về khả năng Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine, ông Putin nói: “Phản ứng của chúng tôi sẽ là tăng cường hệ thống phòng không của Nga".

Tuần trước, Tổng thống Nga cảnh báo rằng nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý cung cấp cho Kiev tên lửa Tomahawk, với giá ước tính 1,3 triệu đô la mỗi quả và tầm bắn 2.500 km, thì quan hệ giữa Mỹ và Nga sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.