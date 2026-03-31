Nga vừa lặp lại cảnh báo đối với thị trường năng lượng toàn cầu: bất kỳ quốc gia hoặc công ty nào duy trì mức giá trần của G7 đối với dầu mỏ Nga sẽ bị cắt nguồn cung, củng cố lập trường cứng rắn của Moscow chống lại các cơ chế định giá do phương Tây áp đặt và làm sâu sắc thêm sự chia rẽ trong hệ thống năng lượng toàn cầu.

Chia sẻ với tờ Izvestia, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko tuyên bố: “Nga sẽ không cung cấp dầu cho các quốc gia ủng hộ kế hoạch khiêu khích này”, đồng thời mô tả động thái giới hạn sản lượng là một “biện pháp phản thị trường”, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và làm suy yếu sự ổn định năng lượng toàn cầu.

“Thị trường năng lượng hiện rất biến động, có tình trạng thiếu hụt và giá cả tăng cao. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ phải áp đặt giá trần đối với dầu mỏ của Nga. Như đã nhiều lần tuyên bố, Nga sẽ không cung cấp dầu cho các quốc gia ủng hộ hành động khiêu khích này”, ông Rudenko nhấn mạnh.

Những phát biểu mới nhất của Thứ trưởng Ngoại giao Andrey Rudenko tái khẳng định chính sách đã được điều chỉnh liên tục kể từ năm 2022, khi Nga lần đầu tiên cấm xuất khẩu dầu mỏ theo các hợp đồng tuân thủ các hạn chế về giá của phương Tây. Điện Kremlin đã gia hạn biện pháp này nhiều lần, với việc Tổng thống Vladimir Putin gia hạn lệnh cấm đến 30/6/2026.

Cơ chế trần giá, được Mỹ, EU và các nước G7 đưa ra, nhằm mục đích hạn chế doanh thu dầu mỏ của Nga trong khi vẫn đảm bảo nguồn cung toàn cầu. Nhưng Moscow chỉ trích cơ chế này bóp méo động lực thị trường và vi phạm các nguyên tắc thương mại tự do.

Thay vì nhắm vào các quốc gia cụ thể, sắc lệnh của Nga tập trung vào việc tuân thủ hợp đồng. Bất kỳ thỏa thuận nào trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến mức giá trần đều bị cấm. Quy định này trên thực tế loại bỏ những người mua liên kết với các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Nhà ngoại giao Nga đưa ra tuyên bố cứng rắn vào thời điểm thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu áp lực rất lớn. Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu ngày càng trầm trọng do căng thẳng địa chính trị và gián đoạn nguồn cung, đẩy giá dầu thô tăng mạnh và làm gia tăng sự bất ổn trên khắp các nền kinh tế.

EU tiếp tục thắt chặt các hạn chế đối với năng lượng Nga, với các đề xuất mới nhằm vào các đối tác thương mại dầu mỏ của Moscow. Các biện pháp này nhằm mục đích bịt kín các kẽ hở cho phép dầu thô của Nga tiếp cận thị trường toàn cầu thông qua các nước thứ ba.

Đồng thời, các cuộc thảo luận trong nhóm G7 cũng đề cập đến khả năng áp đặt các hạn chế đối với dịch vụ vận chuyển và bảo hiểm liên quan đến xuất khẩu dầu mỏ của Nga, làm leo thang hơn nữa cuộc đối đầu kinh tế.

Tuy nhiên, việc thực thi vẫn còn chưa đồng đều. Nhiều quốc gia ngoài liên minh phương Tây đã từ chối áp dụng mức giá trần, thay vào đó ưu tiên an ninh năng lượng và hiệu quả chi phí.

Theo Tass, The Eastern Herald﻿