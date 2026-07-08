Nga tuyên bố đánh trúng cơ sở Samsung sản xuất tên lửa ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine tại Kiev.

Hệ thống tên lửa Iskander-M.

Trong tuyên bố ngày 8/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở sản xuất của Samsung Ukraine, nơi Bộ này nói là địa điểm chế tạo và lưu trữ các linh kiện dành cho tên lửa hành trình phóng từ mặt đất FP-5 Flamingo, cùng một xưởng lắp ráp thiết bị bay không người lái (UAV) tầm trung và tầm xa.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, đợt tập kích diễn ra trong đêm là hành động đáp trả các cuộc tấn công mà Ukraine thực hiện nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Nga, mà Nga gọi là các hành động khủng bố.

Giới chức Ukraine không xác nhận có các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở quân sự, mà chỉ cho biết hỏa hoạn đã xảy ra tại một số nhà kho và khu nhà để xe điện tại các quận Svyatoshinsky và Desnyansky của thành phố.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định nước này chỉ tiến hành các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Ukraine.

Cũng trong ngày 8/7, Nga tuyên bố lực lượng của nước này đã kiểm soát làng Petro-Ivanovka ở tỉnh Kharkov.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết các UAV Geran-4 Seeker đã tấn công các phương tiện vận chuyển UAV của Ukraine và các đầu máy xe lửa, đồng thời lực lượng Hạm đội Biển Đen đã phá hủy 6 xuồng mặt nước không người lái của Ukraine.

Cuộc tấn công vào Ukraine diễn ra sau một đợt tập kích quy mô lớn bằng UAV của Ukraine nhằm vào Nga trong đêm trước đó. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn và bắn hạ 415 UAV trên bầu trời 18 vùng của Nga, cũng như trên Biển Azov và Biển Đen.

Đầu tuần này, Nga cho biết Ukraine đã phóng hơn 430 UAV cảm tử nhằm vào Moscow và nhiều khu vực khác trong lúc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO kéo dài 2 ngày.

Theo phía Nga, một cuộc tập kích cũng nhằm vào Nhà máy Lọc dầu Omsk, một trong những cơ sở chế biến nhiên liệu lớn nhất của Nga.

Chiến sự tiếp tục leo thang

Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa nhằm vào các cơ sở năng lượng và mục tiêu dân sự bên trong lãnh thổ Nga trong bối cảnh tiếp tục gặp nhiều bất lợi trên chiến trường.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã kiểm soát thành trì quan trọng Konstantinovka của Ukraine ở Tây Bắc vùng Donbass sau nhiều tuần giao tranh ác liệt, đồng thời cho biết bước tiến này mở đường tiến về khu đô thị Slavyansk - Kramatorsk, 2 thành phố lớn cuối cùng trong khu vực vẫn do lực lượng Ukraine kiểm soát.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Die Weltwoche của Thụy Sĩ được công bố hôm 7/7, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Tổng thống Zelensky có thể chấm dứt xung đột với Nga "chỉ trong một ngày" nếu ra lệnh cho quân đội Ukraine rút khỏi vùng Donbass, khu vực chủ yếu nói tiếng Nga đã bỏ phiếu gia nhập Nga năm 2022.

Theo ông Peskov, nhà lãnh đạo Ukraine cần công nhận tình hình trên thực tế "về mặt pháp lý". Ông nói thêm rằng, khi điều đó xảy ra, "ngay ngày hôm sau, cuộc chiến sẽ kết thúc".