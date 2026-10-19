Nga tuyên bố cung cấp 39 tỷ mét khối khí đốt cho láng giềng Việt Nam

Phó Thủ tướng Nga cho biết hai bên cũng có một thỏa thuận về việc tăng nguồn cung khí đốt lên 44 tỷ mét khối.

Năm nay, Nga sẽ cung cấp 39 tỷ mét khối khí đốt thông qua đường ống dẫn khí Power of Siberia cho Trung Quốc, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết.

"Dự án đầu tiên của chúng tôi, Power of Siberia, đã được triển khai rất thành công. Công suất của dự án là 38 tỷ mét khối khí đốt, nhưng chúng tôi kỳ vọng sẽ cung cấp 39 tỷ mét khối trong năm nay, thậm chí còn nhiều hơn so với hợp đồng chính", ông Novak nói trong cuộc phỏng vấn với Marina Kim trên chương trình truyền hình Soloviev Live.

"Cũng có một thỏa thuận về việc tăng nguồn cung cấp khí đốt lên 44 tỷ mét khối", Phó Thủ tướng Nga nói thêm.

Về thỏa thuận dầu diesel với Mỹ, ông Novak cho biết tàu đầu tiên chở dầu của Nga đến thị trường thế giới đã rời cảng Dikson ở Bắc Cực.

Moscow "không gặp vấn đề gì" liên quan đến việc bán dầu và nhiều quốc gia quan tâm đến việc mua dầu của Nga, ông nhấn mạnh.

Ông Novak cho biết thị trường hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt khoảng 4-6 triệu thùng dầu mỗi ngày, dẫn đến giá dầu tăng cao. Dù thị trường hy vọng vào một giải pháp, giá cả vẫn ở mức cao và sẽ còn tăng cao hơn nữa nếu tình hình ở eo biển Hormuz không được cải thiện.

"Nếu nguồn cung từ các nước vùng Vịnh Ba Tư nối lại, tôi cho rằng thị trường sẽ cân bằng trở lại trong vòng một năm đến một năm rưỡi", ông Novak nói thêm, đồng thời nhận định khả năng sử dụng dự trữ dầu mỏ để ổn định thị trường thế giới "đã gần hết".