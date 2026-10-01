Nga tuyên bố chuyển đổi T-14 Armata thành... tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn

Liệu xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata có thực sự được sử dụng để bắn hạ các loại vũ khí tấn công tầm xa?

Báo chí Nga thông tin về việc hoàn thành một loạt công trình hiện đại hóa xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-14 Armata - cỗ chiến xa chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động chiến đấu nào trong gần 5 năm kể từ khi Nga tiến hành cuộc chiến toàn diện với Ukraine.

Trong những thông báo trước đó, việc tích hợp một khẩu pháo 152mm có khả năng bắn đạn dẫn đường Krasnopol từng được nhắc tới, và điều này được cho là sẽ biến T-14 Armata thành một "hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn" đúng nghĩa, điều mà ông Andriy Tarasenko - một nhà nghiên cứu lịch sử xe bọc thép đã lưu ý.

Theo như những lời lẽ tương đối tự tin của giới truyền thông Nga, khẩu pháo nòng trơn 152mm trên xe tăng T-14 Armata được trang bị nòng mạ chrome, cho phép nó bắn tên lửa chống tăng Kornet với cự ly tác chiến lên tới 10km.

Ngoài ra, việc tích hợp máy bay không người lái trinh sát Pterodactyl và hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến vào trang bị trên xe tăng T-14 Armata cũng đã được công bố.

Lượng đạn dược mang theo là 40 viên, trong đó 24 viên nằm trong bộ nạp tự động. Đồng thời Tập đoàn Rostec cũng được cho là đang nghiên cứu chế tạo phiên bản điều khiển từ xa của chiếc MBT này.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata của Nga trong một cuộc duyệt binh.

Trước diễn biến trên, trang Defense Express cho biết họ muốn nhấn mạnh những điểm cần lưu ý sau đây.

Trước hết, có một sự "trớ trêu" nhất định ở chỗ người Nga tuyên bố chuyển đổi xe tăng T-14 Armata thành phương tiện có "chức năng như một hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn", cứ như thể họ thực sự sẽ bắn hạ các cuộc tấn công đường không của Ukraine bằng đạn dẫn đường Krasnopol vậy.

Tuy nhiên, mức độ cường điệu hóa mà các nhà tuyên truyền Nga áp đặt lên việc "nâng cấp" T-14 Armata cho thấy rõ sự ít hiểu biết của chính người Nga về vai trò mà xe tăng nên đảm nhiệm trên chiến trường trong điều kiện chiến tranh hiện đại.

Chưa kể tới việc để phát hiện UAV hay đạn dẫn đường, chiếc T-14 Armata phải trang bị thêm radar đủ tin cậy - điều mà các hệ thống phòng không chuyên dụng rất đắt tiền của Nga vẫn tỏ ra chưa theo kịp yêu cầu.