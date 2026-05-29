Nga tung BMD-2 ‘lột xác’: Hỏa lực tăng vọt, tích hợp EW, vươn xa diệt mục tiêu

Thông tin trên được bộ phận báo chí của Rostec công bố ngày 29/5.

Số phương tiện do các chuyên gia của tổ hợp High-Precision Complexes chuẩn bị được trang bị khoang chiến đấu Bereg. Module này giúp tăng hỏa lực và mở rộng tầm tiêu diệt mục tiêu, qua đó nâng cao năng lực của các đơn vị đổ bộ đường không.

Gói trang bị gồm hệ thống ngắm bắn cải tiến, hệ thống điều khiển hỏa lực nâng cấp và vũ khí dẫn đường Kornet.

Ông Bekkhan Ozdoev, Giám đốc Công nghiệp Cụm Vũ khí của Rostec, cho biết quá trình hiện đại hóa là kết quả của việc liên tục cải tiến trang bị dựa trên kinh nghiệm sử dụng thực tế.

Theo ông, BMD-2 đã trở nên tiên tiến hơn về công nghệ và thuận tiện hơn cho kíp chiến đấu, cho phép so sánh với BMP-2M được trang bị module chiến đấu Berezhok.

Ông nhấn mạnh: “hiệu quả của phương tiện đã đạt đến một cấp độ mới: Vũ khí mạnh hơn cho phép "vươn tới" đối phương ở khoảng cách xa hơn, qua đó tăng khả năng sống sót và bảo đảm an toàn cho quân nhân”.

Toàn bộ các xe được bàn giao cho quân đội đều được bổ sung thiết bị tác chiến điện tử (EW) và các bộ giáp bảo vệ tăng cường.

Ngày 27/5, Rostec cũng cho biết các hệ thống robot mặt đất đa năng (NRTK) Impulse của Nga có tải trọng lớn và có thể kéo pháo lựu D-30 cỡ 122mm, với trọng lượng vượt quá 3 tấn.

Theo IZ

