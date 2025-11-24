Nhà phân tích Jompy của OSINT đã báo cáo điều này trên trang X và nói rõ: "Chỉ còn lại 3 chiếc xe bị hư hỏng nặng tại căn cứ và hầu như không thể sử dụng được".

Cho đến gần đây, địa điểm này là nơi lưu trữ quan trọng các xe bọc thép của Liên Xô, vốn được sử dụng tích cực trong cuộc chiến chống Ukraine. Giờ đây, nó trông như bị bỏ hoang và hầu hết thiết bị đã bị tháo dỡ.

Kho vũ khí 7004 được coi là một trong những kho chứa lớn nhất của thiết giáp MT-LB. Theo các nhà phân tích của OSINT, nhiều khả năng có tới hàng trăm xe ở đó, chúng đã dần được đưa ra mặt trận hoặc bị loại bỏ.

Cơ sở lưu trữ này nằm gần thành phố Arsenyev, vùng Primorsky, cách biên giới Ukraine khoảng 7.000 km.

Những gì còn lại của nơi lưu trữ thiết giáp MT-LB tại Kho 7004

Tình hình tương tự cũng được ghi nhận tại các kho hàng khác. Cụ thể tại Ussuriysk, sau khi cập nhật hình ảnh vệ tinh, rõ ràng là hầu như toàn bộ thiết bị đã biến mất, chỉ còn lại xe tải.

Điều này có lý do để mong đợi những thay đổi tương tự ở căn cứ 7020, nơi vẫn chưa được cập nhật nhưng có lẽ cũng đang trống rỗng.

Một ví dụ khác là kho vũ khí 7033, trước đây là nơi chứa pháo tự hành và hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS). Ngày nay, khu vực này trông gần như trống rỗng.

Đồng thời tình trạng của những phương tiện còn lại cho thấy chúng không còn sử dụng được nữa. Nhiều chiếc có vẻ bị hư hỏng hoặc tháo rời, khiến việc phục hồi trở nên bất khả thi.

Kho vũ khí 7033, nơi cất giữ pháo tự hành và MLRS.

Cần lưu ý thêm rằng Nga đã huy động gần một nửa số pháo kéo tại một căn cứ lưu trữ gần thành phố Shchuchye, nơi chứa khoảng 50% tổng số vũ khí này, cho thấy Moskva đang tận dụng gần như tất cả những thứ còn lại từ thời Liên Xô.