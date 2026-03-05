Nga tố Ukraine tấn công khủng bố tàu khí đốt

Tàu Arctic Metagaz mang cờ Nga đã bị nhắm mục tiêu trong tuần này gần lãnh hải Malta.

Theo Bộ Giao thông vận tải Nga, các tàu không người lái của Ukraine xuất phát từ bờ biển Libya đã tấn công tàu chở LNG khởi hành từ TP Murmansk. Toàn bộ 30 thành viên thủy thủ đoàn đã được sơ tán an toàn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT hôm 4-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói đây là một vụ tấn công khủng bố và nói thêm rằng đây không phải là lần đầu tiên Nga phải đối mặt với khủng bố liên quan đến năng lượng.

Theo tổng thống Nga, với sự hỗ trợ của một số cơ quan tình báo phương Tây, Ukraine đang chuẩn bị phá hoại các đường ống dẫn khí đốt Blue Stream và TurkStream dưới lòng biển Đen, "giống như các đường ống Nord Stream đã từng bị đánh bom". Ông Putin nói đó là "một trò chơi rất nguy hiểm" của Ukraine và nói thêm rằng Moscow đã thông báo cho phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Cơ sở hạ tầng dầu khí ở biển Đen và các khu vực khác đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine.

Vụ đánh bom đường ống dẫn dầu Nord Stream ở biển Baltic vào tháng 9-2022 là cuộc tấn công lớn nhất vào cơ sở hạ tầng năng lượng dưới nước trong lịch sử hiện đại.

Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksandr Bortnikov cảnh báo hồi tháng 10 năm ngoái rằng Ukraine và Anh đang cùng chuẩn bị một cuộc tấn công vào đường ống dẫn dầu TurkStream. Ông Bortnikov từng cho biết London và Kiev còn lên kế hoạch tấn công các địa điểm cơ sở hạ tầng trọng yếu khác ở Nga.

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cảnh báo nước này sẵn sàng ngăn chặn tất cả các quyết định quan trọng của Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến Ukraine để đáp trả việc Kiev "phong tỏa nguồn cung dầu" từ Nga.

Đường ống dẫn dầu Druzhba, một phần chạy qua Ukraine, đã ngừng hoạt động vào tháng 1 sau khi Kiev tuyên bố nó bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga, những cáo buộc mà Moscow phủ nhận.

Hiện phụ thuộc rất nhiều vào năng lượng của Nga, Hungary và Slovakia cáo buộc Kiev cố tình cắt nguồn cung cho họ vì lý do chính trị.

Ông Orban hôm 4-3 nói Tổng thống Ukraine đã công khai tuyên bố sẽ ngăn chặn năng lượng của Nga đến EU. Cũng the Thủ tướng Hungary, bất kỳ cơ sở nào dựa vào nguồn cung của Nga giờ đây đều có thể là mục tiêu của "các hành động phá hoại của Ukraine".

Thủ tướng Hungary thông báo lực lượng vũ trang quốc gia đã được triển khai tại 75 địa điểm trên khắp đất nước để bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng.