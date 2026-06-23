Nga cáo buộc giới lãnh đạo châu Âu hiện nay còn bài Nga hơn cả Đệ tam Đế chế (Đức quốc xã) và đang chuẩn bị đối đầu với mình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố giới lãnh đạo châu Âu hiện nay đã vượt cả Đệ tam Đế chế về mức độ bài Nga, đồng thời cáo buộc phương Tây đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu nhằm gây ra “thất bại chiến lược” đối với Nga.

Phát biểu tại hội nghị “Ngoại giao Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945: Bài học và kết luận”, bà Zakharova cho rằng tình hình hiện nay “đau đớn gợi nhớ đến thập niên 1930”.

“Giới lãnh đạo châu Âu thống nhất ngày nay, với tư tưởng bài Nga, ở nhiều khía cạnh đã vượt qua cả Đệ tam Đế chế và công khai tuyên bố bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến chống Nga nhằm gây ra thất bại chiến lược cho chúng tôi”, bà nói, theo RIA Novosti.

Bà Zakharova cũng cáo buộc Ukraine công khai đưa các biểu tượng và hệ tư tưởng phát xít vào quân đội cũng như bộ máy quản lý nhà nước.

Theo bà Zakharova, Nga cùng nhiều quốc gia ở Nam bán cầu và phương Đông hằng năm đều thúc đẩy Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết chống việc phục hồi chủ nghĩa phát xít, nhưng sáng kiến này thường vấp phải sự cản trở từ các nước phương Tây.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng phần lớn cộng đồng quốc tế chia sẻ các giá trị của Nga và Belarus, đồng thời sẵn sàng chống lại mọi biểu hiện của chủ nghĩa tân phát xít.

Hồi giữa tháng 5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng tuyên bố Đức một lần nữa đang dẫn đầu phong trào ủng hộ chủ nghĩa phát xít ở châu Âu và cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã được trao vai trò “Quốc trưởng”.

Ông Lavrov nói tình hình hiện nay khiến ông liên tưởng đến những sự kiện lịch sử trong quá khứ, song bày tỏ tin tưởng rằng kết cục cuối cùng sẽ giống như trước đây.