Nga tiết lộ vũ khí phá hủy hàng loạt mục tiêu Ukraine

"Máy bay chiến đấu Su-30SM2 đã chứng minh hiệu quả trong hoạt động quân sự đặc biệt. Chúng đã phá hủy hàng trăm mục tiêu trên không và trên mặt đất, bao gồm cả hệ thống Patriot", Rostec cho biết trong một tuyên bố.

Theo Rostec, Su-30SM2 là máy bay chiến đấu có khả năng cơ động cao, sử dụng nhiều loại vũ khí tầm xa chính xác. Với radar mạnh mẽ, Su-30SM2 có thể theo dõi xa hơn và chính xác hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhiệm vụ. Trong khi đó, hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến cho phép máy bay chống lại hiệu quả các vũ khí phóng từ trên không của đối phương.

Trước đó, Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC, một phần của Rostec) cho biết đã chuyển giao một lô máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM2 mới cho Bộ Quốc phòng Nga. Máy bay đã trải qua các cuộc thử nghiệm trên không và trên mặt đất.

Su-30 là máy bay chiến đấu đa năng hai chỗ ngồi thế hệ thứ tư của Nga. Tiêm kích này được phát triển dựa trên máy bay chiến đấu Su-27 từ thời Liên Xô.

Su-30SM2 là phiên bản mới nhất của máy bay chiến đấu Su-30. Các bộ phận chính của máy bay chiến đấu như radar, động cơ và hệ thống tác chiến điện tử được hợp nhất với các bộ phận của máy bay chiến đấu Su-35S. Điều này giúp tăng đáng kể các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật của máy bay.

Vũ khí của máy bay chiến đấu là súng tự động GSh-301 30 mm với cơ số đạn 150 viên đạn HE. Ngoài ra, tiêm kích cũng có khả năng mang tới 10 giá treo vũ khí bao gồm tên lửa dẫn đường tầm trung R-77, R-27, R-73; tên lửa hành trình chống hạm Kh-35; bom dẫn đường UMPK.