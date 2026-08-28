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Nga tiết lộ “kho báu” phình to: 176,6 tấn vàng, 1.400 tấn bạc, 102 triệu carat kim cương, hơn 290 triệu tấn khoáng sản

Anh Dũng
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Trong nửa đầu năm nay, trữ lượng nhiều loại khoáng sản quan trọng của Nga ghi nhận mức bổ sung đáng kể. Trong đó, trữ lượng kim cương tăng thêm hơn 100 triệu carat, còn vàng tăng gần 180 tấn.

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Trả lời phỏng vấn TASS trước thềm Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF), người đứng đầu Cơ quan Liên bang về Tài nguyên Lòng đất Nga (Rosnedra) Oleg Kazanov cho biết trữ lượng kim loại nhóm bạch kim cũng tăng thêm hơn 12 tấn.

Ông Oleg Kazanov cho biết: “Kết quả là trữ lượng của một số loại khoáng sản rắn quan trọng ghi nhận mức bổ sung đáng kể, gồm 102,4 triệu carat kim cương, 12,1 tấn kim loại nhóm bạch kim, 176,6 tấn vàng, 1.400 tấn bạc, 340.000 tấn đồng, 273.100 tấn kẽm và 48.800 tấn chì”.

Bên cạnh kim loại quý và kim loại màu, trữ lượng các nguồn tài nguyên quy mô lớn khác của Nga cũng tăng mạnh. Trong nửa đầu năm, trữ lượng quặng sắt được bổ sung 133,3 triệu tấn, trong khi trữ lượng than tăng thêm 163,4 triệu tấn.

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Tuy nhiên, lượng tài nguyên được bổ sung không đồng nghĩa toàn bộ đều đến từ những mỏ mới được phát hiện.

Theo ông Kazanov, mức tăng trữ lượng không chỉ đến từ việc phát hiện các mỏ mới. Phần bổ sung còn đến từ hoạt động thăm dò địa chất bổ sung và đánh giá lại trữ lượng tại các mỏ hiện có.

Theo TASS

Tags

kim loại quý

khoáng sản

kim cương

quặng sắt

Nga

kho báu

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