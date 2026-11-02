Nga tiếp tục thả "quái kiệt" ra biển: Đội tàu tuyến đường biển phía Bắc tiếp tục gia tăng sức mạnh

Con tàu gánh vác sứ mệnh đặc biệt.

Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom) dự kiến sẽ chính thức đưa siêu tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân Leningrad thuộc dự án 22220 xuống nước vào ngày 3/12 tới. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược củng cố hạ tầng logistics và khai thác thông suốt tuyến hàng hải huyết mạch phía Bắc của Nga.

Sức mạnh công nghệ cốt lõi của "trái tim" RITM-200

Thông tin về thời điểm hạ thủy con tàu đã được Tổng giám đốc Rosatom, ông Alexey Likhachev, công bố trước giới truyền thông. Theo kế hoạch, sự kiện đưa tàu Leningrad rời triền đà Nhà máy đóng tàu Baltic (St. Petersburg) sẽ được lựa chọn tổ chức đúng vào dịp Ngày truyền thống Hàng hải nguyên tử của Nga (3/12).

Việc căn chỉnh mốc thời gian này không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật đối với tiến độ đóng tàu mà còn tạo thêm điểm nhấn biểu tượng cho ngành công nghiệp hạt nhân Nga. Trước đó, quá trình thi công Leningrad tại Nhà máy Baltic đã diễn ra với tốc độ vượt định mức nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các kỹ sư Rosatom và đội ngũ đóng tàu dân dụng.

Thuộc thế hệ tàu phá băng vạn năng tối tân mang mã hiệu Project 22220 (LK-60Ya), Leningrad được trang bị hệ thống động lực hạt nhân gồm hai lò phản ứng thế hệ mới RITM-200. Các lò phản ứng này có tổng công suất nhiệt đạt 175 MW mỗi lò, cung cấp nguồn năng lượng khổng lồ để vận hành chân vịt đạt công suất đẩy 30 MW.

Ảnh: Pervy Tekhnichesky

Kiểu lò phản ứng nước áp lực với cụm sinh hơi tích hợp trực tiếp bên trong vỏ không chỉ giúp tối ưu hóa không gian, giảm thiểu trọng lượng tổng thể mà còn triệt tiêu đáng kể nguy cơ rò rỉ chất làm mát, nâng cao mức độ an toàn cốt lõi. Với thiết kế mớn nước thay đổi linh hoạt, Leningrad có thể hoạt động hiệu quả cả ngoài khơi đại dương lẫn các vùng nước nông ven bờ thuộc khu vực Bắc Cực.

Mở rộng tuyến đường biển phía Bắc

Sự xuất hiện của Leningrad, con tàu nối tiếp các thế hệ đàn anh như Arktika, Sibir, Ural, Yakutia và Chukotka, là minh chứng cho năng lực duy trì đội tàu phá băng độc nhất vô nhị trên thế giới của Nga. Tàu sở hữu chiều dài 173 mét, chiều rộng 34 mét và có khả năng phá vỡ lớp băng dày tới 3 mét để mở đường.

Trong bối cảnh nhu cầu vận chuyển tài nguyên, quá cảnh hàng hóa container và điều phối các tàu chở khí hóa lỏng (LNG) qua miền cực Bắc ngày càng gia tăng, việc sớm hoàn thiện và đưa các siêu tàu phá băng như Leningrad vào khai thác đóng vai trò then chốt. Con tàu sẽ là bảo đảm vững chắc cho sự thông suốt của chuỗi cung ứng hàng hải quốc gia trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

Lễ hạ thủy tàu phá băng Leningrad vào đầu tháng 12 tới sẽ là mảnh ghép hoàn hảo tiếp theo khẳng định tiềm lực khoa học công nghệ và đóng tàu dân dụng nguyên tử của Nga. Khi chính thức đi vào hoạt động, con tàu không chỉ gánh vác sứ mệnh khai phá không gian băng giá mà còn củng cố vị thế chiến lược của Moskva trong việc phát triển bền vững tuyến hàng hải phương Bắc trong thế kỷ 21.