Nên trang bị bao nhiêu tên lửa Kalibr và Zircon cho tàu khu trục hạt nhân Lider và điều gì ngăn cản Nga đóng những con tàu dài 200m như vậy?

Trong cuộc triển lãm vừa diễn ra ở Kronstadt, một mô hình tàu khu trục hạt nhân đầy triển vọng thuộc Dự án 23560 "Lider", vốn đã được thảo luận từ năm 2015 lại được trưng bày.

Trong hơn 10 năm qua, người Nga vẫn luôn mơ ước chế tạo những con tàu dài 200m với giá 1,5 tỷ USD mỗi chiếc, mặc dù thực tế họ không có đủ khả năng công nghệ và nguồn lực để thực hiện dự án.

Cụ thể hơn, các thông số kỹ thuật của Dự án 23560 quy định việc đóng 6 tàu, mỗi tàu có chiều dài lên đến 200m, chiều rộng 23m, lượng giãn nước 19.000 tấn, thủy thủ đoàn 500 người và khả năng hoạt động liên tục 60 - 90 ngày. Với chi phí mỗi tàu là 1,5 tỷ USD, việc đóng cả 6 tàu theo kế hoạch sẽ tiêu tốn 9 tỷ USD.

Bộ vũ khí cần bao gồm 64 bệ phóng tên lửa Kalibr, Onyx và Zircon, 56 bệ phóng tên lửa phòng không S-400 phiên bản hải quân và 16 bệ phóng khác của tổ hợp Redut, 1 khẩu pháo 130mm và 3 tổ hợp Pantsir-M, 12 ống phóng ngư lôi chống tàu ngầm Paket-NK và 2 trực thăng Ka-27PL hoặc Ka-32.

Trình diễn mô hình tàu khu trục hạt nhân đầy triển vọng thuộc Dự án 23560 "Lider" vào năm 2015 và 2026.

Nếu việc chế tạo các tàu khu trục hạt nhân thuộc Dự án 23560 được tiến hành, chúng sẽ phải thay thế đồng thời các tàu thuộc 3 dự án khác nhau - tàu tuần dương tên lửa Dự án 1164 Atlant, tàu khu trục Dự án 956 và tàu tuần dương tên lửa hạt nhân Dự án 1144 Orlan.

Một chi tiết thú vị là theo kế hoạch ban đầu, việc khởi công đóng chiếc Lider đầu tiên dự kiến diễn ra vào năm 2022, nhưng điều này chưa bao giờ xảy ra.

Trình tự các kế hoạch đóng tàu của Nga quy định rằng việc chế tạo các tàu khu trục hạt nhân nói trên sẽ bắt đầu sau khi hoàn thành việc đóng mới loạt 10 tàu hộ vệ thuộc Dự án 22350 "Đô đốc Gorshkov", trong đó 9 tàu đã được khởi công, nhưng chỉ có 2 tàu đang phục vụ trong hạm đội.

Liên bang Nga hiện đang rơi vào tình thế khó khăn khi không có sẵn 9 tỷ USD để chế tạo loạt 6 chiếc Lider, khi chi phí của cuộc chiến chống Ukraine và những tổn thất kinh tế liên quan đối với Nga đang ngày càng gia tăng.

Trong bối cảnh đó, giới lãnh đạo quân sự - chính trị của Liên bang Nga buộc phải dựa vào việc thực hiện các dự án đóng tàu cỡ lớn, vốn có vẻ khả thi hơn đối với chính quốc gia.

Chúng ta đang nói về việc đưa tàu tuần dương hạt nhân Đô đốc Nakhimov trở lại hoạt động, dự án đã tiêu tốn khoảng 5 tỷ USD, đi kèm những chiếc tàu đổ bộ đa năng Ivan Rogov thuộc Dự án 23900 Priboy, với khả năng mang theo phi đội máy bay trực thăng dự kiến gồm tối đa 15 chiếc.