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Nga tiếp nhận 12.000 công dân Triều Tiên cho 'nhiệm vụ đặc biệt'

Sao Đỏ
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Triều Tiên đã cử 12.000 công nhân đến Nga để lắp ráp máy bay không người lái tấn công cảm tử tại đặc khu kinh tế Alabuga ở Tatarstan.

- Ảnh 1.

Thông tin trên được nêu trong một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington và Viện George W. Bush.

Theo các tác giả của tài liệu, công nhân Triều Tiên được trả 2,5 USD mỗi giờ. Đồng thời từ 70% đến 90% thu nhập của họ phải giao nộp lại cho chính quyền Triều Tiên.

Ngoài công dân Triều Tiên, còn có người Nga, chủ yếu là thanh niên đang học tập và người nước ngoài từ các quốc gia khác làm việc trong dây chuyền sản xuất. Các nhà phân tích Mỹ phân biệt 3 nhóm lao động chính: Thanh niên Nga, lao động nước ngoài và công dân Triều Tiên.

Báo cáo lưu ý chính quyền Nga có thể sử dụng các biện pháp cưỡng chế đối với hai nhóm đầu tiên. Đồng thời theo ghi nhận, chính phủ Triều Tiên công khai đưa công dân của mình đi lao động nước ngoài và thu giữ một phần đáng kể thu nhập của họ.

- Ảnh 2.

Sản xuất máy bay không người lái cảm tử Geran-2 (Shahed) tại nhà máy Alabuga ở Nga.

Bên cạnh đó, Trường Cao đẳng Alabuga tuyển dụng thanh niên Nga làm việc trong bộ phận sản xuất dưới danh nghĩa "thực tập". Sinh viên được cho là phải làm việc theo ca lên đến 12 tiếng và tiền lương của họ phụ thuộc vào việc đáp ứng các chỉ tiêu sản xuất nghiêm ngặt.

Ngoài ra, có thông tin cho rằng các công nhân trẻ bị cảnh báo phạt tiền nếu tiết lộ với gia đình về những sản phẩm được sản xuất tại nhà máy, làm dấy lên lo ngại về điều kiện làm việc và khả năng gây áp lực lên người lao động.

Vào tháng 9, hình ảnh vệ tinh cho thấy sự xuất hiện của các cơ sở sản xuất và nhà kho mới trong khu kinh tế đặc biệt Alabuga. Việc mở rộng cơ sở hạ tầng diễn ra trong bối cảnh tuyển dụng lao động nước ngoài để sản xuất máy bay không người lái tấn công cho Nga.

Theo Militarnyi
Tags

Triều Tiên

máy bay không người lái

lao động nước ngoài

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