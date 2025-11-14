Nga thua kiện Australia

Hãng truyền thông Al Jazeera (Qatar) đưa tin, Nga đã thua trong cuộc chiến pháp lý nhằm xây dựng một đại sứ quán mới gần Tòa nhà Quốc hội Australia, khi tòa án tối cao nước này ra phán quyết rằng Canberra đã hành động theo đúng quyền hạn của mình trong việc hủy hợp đồng thuê địa điểm này.

Địa điểm mà Nga dự định xây dựng đại sứ quán mới nằm cách Tòa nhà Quốc hội Australia khoảng 300 mét. Ảnh: TASS

Australia đã thông qua luật vào năm 2023 để tạm dừng dự án xây dựng đại sứ quán Nga tại thủ đô Canberra sau khi các quan chức Australia cho rằng dự án này gây ra mối đe dọa an ninh.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese khi đó cho biết chính phủ của ông đã quyết định hủy hợp đồng thuê đất vì "rủi ro cụ thể" mà địa điểm này gây ra, vốn nằm cách Tòa nhà Quốc hội Australia chỉ khoảng 300 mét.

Nga đã phản đối luật này tại tòa án, lập luận rằng nó không có hiệu lực theo Hiến pháp Australia.

Trong phiên tòa vào ngày 12/11, Tòa án tối cao Australia nhận thấy việc hủy bỏ hợp đồng thuê đất là "hành động thực thi quyền lập pháp hợp lệ" để ban hành luật liên quan đến việc mua lại tài sản.

Tuy nhiên, tòa án đã ra phán quyết rằng Nga có quyền được bồi thường sau khi đã trả khoảng 2 triệu USD cho hợp đồng thuê đất với thời hạn 99 năm vào năm 2008.

Trước đó, tòa án đã bác bỏ yêu cầu của Moscow nhằm ngăn chặn việc trục xuất các quan chức của nước này ra khỏi địa điểm đó.

Chính phủ Australia đã ban hành luật mới vào ngày 15/6/2025 để chấm dứt hợp đồng thuê đất của Nga sau khi các cơ quan tình báo Australia cảnh báo việc xây dựng đại sứ quán Nga tại địa điểm này là mối nguy hiểm đối với an ninh quốc gia Australia.

Trong một tuyên bố sau phán quyết, Tổng chưởng lý Australia Michelle Rowland cho biết: “Australia sẽ luôn bảo vệ các giá trị của mình và chúng tôi sẽ bảo vệ an ninh quốc gia của mình.”

"Chính phủ [Australia] hoan nghênh phán quyết của Tòa án Tối cao khi nhận thấy chính phủ đã hành động hợp pháp khi chấm dứt hợp đồng cho thuê với Đại sứ quán Nga", bà Rowland nói.

"Chính phủ sẽ cân nhắc chặt chẽ các bước tiếp theo sau phán quyết của tòa án", bà cho biết thêm.

Theo đài ABC News (Australia), Đại sứ quán Nga cho biết họ đang nghiên cứu phán quyết.

Một quan chức đại sứ quán cho biết trong một tuyên bố rằng: "Phía Nga sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng văn bản phán quyết của tòa án, đây là một tiền lệ."

Theo Al Jazeera, mối quan hệ giữa Australia và Nga đã căng thẳng trong nhiều năm.

Mối quan hệ giữa hai nước xấu đi nghiêm trọng sau vụ máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi ở khu vực Donetsk (miền đông Ukraine) vào ngày 17/7/2014 trong hành trình từ Amsterdam (Hà Lan) đến Kuala Lumpur (Malaysia); tất cả 298 hành khách trên máy bay đều thiệt mạng, trong đó công dân Australia và Hà Lan là đông nhất. Nhiều cuộc điều tra sau đó đều đổ lỗi gây ra vụ tai nạn cho phe ly khai thân Nga.

Quan hệ hai nước tiếp tục xấu đi sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022.