Nga tăng áp lực trên chiến trường, Ukraine củng cố liên minh trước hội nghị thượng đỉnh Alaska

(Ảnh: Reuters)

Theo Reuters , đây là một trong những cuộc xâm nhập quy mô lớn nhất từ đầu năm đến nay. Trong đó, quân đội Nga đã tiến gần thị trấn khai thác than Dobropillia, một phần trong chiến dịch của Nga nhằm kiểm soát hoàn toàn Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk.

Để đáp trả, quân đội Ukraine buộc phải điều động lực lượng dự bị. Tuy nhiên, họ thừa nhận tình hình vẫn khó khăn.

Sergei Markov - cựu cố vấn Điện Kremlin - cho rằng những bước tiến của Nga có thể gia tăng áp lực buộc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ theo bất kỳ thỏa thuận nào.

Nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các đồng minh châu Âu đã ra tín hiệu, rằng Ukraine sẽ không đồng ý với các điều khoản hòa bình áp đặt lên nước này.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/8 đã hạ thấp kỳ vọng về những tiến triển đáng kể hướng tới lệnh ngừng bắn. Thay vào đó, quan chức Nhà Trắng gọi hội nghị thượng đỉnh vào ngày 15/8 sắp tới là một "phép thử để lắng nghe".

Hôm nay (13/8), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ đến Berlin để gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc gặp song phương trước khi tham gia hội nghị trực tuyến với các lãnh đạo châu Âu, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Reuters , các cuộc đàm phán ngày 13/8 sẽ tạo cơ hội để ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu thể hiện một mặt trận thống nhất trước cuộc gặp Nga - Mỹ. Ukraine hy vọng cuộc gọi với Tổng thống Trump sẽ phần nào đóng vai trò đối trọng với hội nghị thượng đỉnh Alaska.

Tổng thống Zelensky cho biết ông đã tổ chức hơn 30 cuộc tham vấn với các đối tác quốc tế trong vài ngày qua để thảo luận về quan điểm chấm dứt xung đột. "Cần phải gây áp lực lên Nga vì một nền hòa bình công bằng”, ông viết trên mạng xã hội X. "Hiện tại, không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị chấm dứt xung đột. Những nỗ lực phối hợp và hành động chung của chúng ta - của Ukraine, Mỹ, Châu Âu và tất cả các quốc gia tìm kiếm hòa bình - chắc chắn có thể buộc Nga phải đạt được hòa bình”.

Năm quan chức cấp cao giấu tên của châu Âu nói với Reuters, rằng họ "nhìn thấy nguy cơ" về một thỏa thuận bất lợi cho an ninh của châu Âu và Ukraine tại cuộc họp ngày 15/8.