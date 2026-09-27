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Nga tấn công trung tâm dữ liệu Vodafone tại Kiev

Quỳnh Như
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Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã tập kích một loạt mục tiêu hậu cần, thông tin liên lạc và cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine, trong đó có trung tâm dữ liệu của Vodafone ở Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong đêm qua, lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu tại Ukraine, gồm các trung tâm hậu cần, cơ sở hạ tầng cảng và vận tải, cùng các trung tâm thông tin liên lạc.

"Đêm qua, Lực lượng vũ trang Nga tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các trung tâm hậu cần, cơ sở hạ tầng cảng và vận tải, trung tâm thông tin liên lạc và các tàu hoạt động cho quân đội Ukraine", tuyên bố cho biết.

Nga tấn công trung tâm dữ liệu Vodafone tại Kiev: Căng thẳng gia tăng năm 2026 - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Tass

Theo phía Nga, một trong những mục tiêu bị tấn công là trung tâm dữ liệu của Vodafone tại Kiev. Moscow cáo buộc đây là một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động và internet lớn cho quân đội Ukraine, trong đó có hoạt động truyền dữ liệu tình báo.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga cũng đã tấn công trung tâm hậu cần của Tập đoàn Zammler ở làng Krasilovka thuộc vùng Kiev, nơi lưu trữ và phân phối viện trợ quân sự phương Tây cho Ukraine.

Tại vùng Odessa, Nga tuyên bố đã tấn công trung tâm hậu cần Drone Kalinsh ở Ilyichovka, nơi được cho là lưu trữ các máy bay không người lái đánh chặn FPV.

Phía Nga cũng cho biết đã đánh trúng nhiều mục tiêu tại cảng Kiliya, gồm trụ sở căn cứ hải quân Vostok của Hải quân Ukraine, một tiền đồn của Lực lượng Biên phòng Ukraine, 4 kho chứa thiết bị quân sự và một số cơ sở hạ tầng cảng.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc tấn công còn nhằm vào hai kho chứa máy bay không người lái và linh kiện chiến đấu tại Nikolayev, cùng một tàu chở hàng trên biển mà Moscow cáo buộc đang vận chuyển thiết bị quân sự và hàng hóa lưỡng dụng tới cảng Odessa.

Hiện phía Ukraine vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.

Tags

Kiev.

Drone

Bộ Quốc phòng Nga

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