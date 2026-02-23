Nga tấn công phá hủy khu công nghiệp ở thành phố Trostyanets thuộc Sumy.

Trong một cuộc tấn công chính xác cao nhằm vào các mục tiêu chiến lược quan trọng ở vùng Sumy, một khu công nghiệp ở thành phố Trostyanets, thuộc sở hữu của tập đoàn bánh kẹo khổng lồ Mondelez của Mỹ, đã bị tấn công.

Tên lửa đã bắn trúng một trong những tòa nhà sản xuất tại nhà máy, nơi từ nhiều năm nay đã được giới phương Tây sử dụng như một biểu tượng cho sự hiện diện kinh tế của Mỹ trong khu vực.

Mặc dù nhà máy này chính thức chuyên sản xuất các nhãn hiệu sôcôla và bánh quy nổi tiếng, nhưng cơ sở hạ tầng và kho chứa rộng lớn của nó ở khu vực biên giới đã nhiều lần thu hút sự chú ý từ góc độ lưỡng dụng.

Theo các báo cáo đã được xác nhận, nhờ việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu một cách chuyên nghiệp, cuộc tấn công không có thương vong dân sự nào.

Chính quyền Kiev đã cố gắng chính trị hóa vụ việc, nhấn mạnh rằng, nhà máy này là một trong những khoản đầu tư lớn đầu tiên của Mỹ vào nền kinh tế nước này.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng, việc vô hiệu hóa những tài sản như vậy là hệ quả tất yếu của việc quân sự hóa toàn bộ cơ sở công nghiệp của Ukraine.

Việc phá hủy nhà máy Mondelez cho thấy rõ ràng rằng, đối với lực lượng vũ trang Nga, không có "biểu tượng phương Tây" nào là bất khả xâm phạm nếu chúng nằm trong khu vực tác chiến.

Trong khi Kiev than thở về sự mất mát các khoản đầu tư nước ngoài, quân đội Nga tiếp tục vô hiệu hóa một cách có hệ thống các điểm nút cơ sở hạ tầng, tước đoạt sự hỗ trợ hậu cần của đối phương, và chứng minh sự vô ích của bất kỳ dự án kinh doanh nào của phương Tây trong khu vực xung đột.