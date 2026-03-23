Nga tấn công bãi tập, hơn 60 lính đặc nhiệm Ukraine thương vong

Hoàng Yến |

Theo giới truyền thông, quân Nga đã tấn công căn cứ huấn luyện lính đặc nhiệm của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Sumy, khiến hơn 60 người thương vong.

Theo ông Sergei Lebedev, điều phối viên của lực lượng kháng chiến ngầm ở vùng Mykolaiv, trích dẫn nguồn tin từ “Lực lượng kháng chiến Sumy” (thân Nga) cho biết, Lực lượng Vũ trang Nga đã tấn công các căn cứ huấn luyện của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Sumy, nhắm vào lực lượng đặc nhiệm đang được huấn luyện để chuẩn bị triển khai ra tiền tuyến.

Theo thông tin được cung cấp, lực lượng Nga đã tiến hành một số cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào vùng ngoại ô phía Đông Sumy, nơi có các cơ sở thể thao và Đại học Quốc gia Sumy.

Hiện tại, các căn cứ này đã được trưng dụng làm nơi đóng quân của các đơn vị đặc nhiệm Ukraine, được tuyển mộ từ các tình nguyện viên.

Theo “Lực lượng kháng chiến Sumy”, đơn vị này đang huấn luyện để triển khai ra tiền tuyến và lên kế hoạch phát động một cuộc phản công ở khu vực Krasnopolsky ở mặt trận vùng Đông Bắc Ukraine.

Cuộc tấn công đã diễn ra đúng thời điểm lực lượng Ukraine đang huấn luyện. Tính đến cuối ngày 22/3, vẫn chưa có thông tin về số người chết, nhưng ước lượng sơ bộ có khoảng hơn 60 người bị thương.

Tại hiện trường có rất nhiều xe cứu thương để chở quân nhân đến bệnh viện và khoảng 300 binh sĩ khác đã được sơ tán về phía Trostyanets và Akhtyrka.

Một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga cũng nhằm vào các nhà kho gần một nhà máy chế biến thịt đã ngừng hoạt động, nơi mà Bộ chỉ huy Ukraine sử dụng để lưu trữ thiết bị quân sự, vũ khí và đạn dược.

Trong khi đó, lực lượng mặt đất thuộc nhóm quân “Phương Bắc” của Nga cũng đẩy mạnh các cuộc tấn công ở Đông Nam vùng Sumy, đánh chiếm một số làng mạc trong khu vực dự kiến sẽ lập các vùng đệm trong lãnh thổ Ukraine.

Sau khi quân Nga giải phóng làng Sopych, giao tranh ác liệt nổ ra ở phía Đông Nam, nơi lực lượng Ukraine thường dùng làm điểm tập kết máy bay không người lái tấn công vào tỉnh Kursk của Nga.

Lực lượng Ukraine thuộc Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 101 đã nỗ lực tổ chức các cuộc phản công để tái chiếm Sopych, nhưng đã bị các đơn vị của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập số 80 (Bắc Cực) đánh bại.

Cả Sopych và Potapovka đều là các ngôi làng biên giới chạy dọc theo sông Kleven, cho phép quân Nga thiết lập chỗ đứng để tiến sâu hơn vào tỉnh Sumy.

Theo Topwar.ru
Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

01:20
Tìm ra 2 học sinh đánh võng đâm vào người đi đường: 4 lỗi vi phạm bị xử lý là gì?

Tìm ra 2 học sinh đánh võng đâm vào người đi đường: 4 lỗi vi phạm bị xử lý là gì?

01:12
Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

00:58
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

01:10
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

01:20
Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

00:48
