Cựu cố vấn của Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine là ông Oleksiy Arestovych mới đây đã tuyên bố rằng, Lực lượng Vũ trang Nga sẽ trở lại hữu ngạn sông Dnepr (Dnipro) và họ đang tập trung binh lực, tập kết phương tiện vượt sông để giải quyết vấn đề này vào tháng 2 năm 2026.

Vị cựu quan chức Ukraine cho biết rằng, Bộ chỉ huy Nga đang lên kế hoạch đổ bộ lên hữu ngạn sông Dnepr và chiếm thành phố Kherson, nơi mà họ đã buộc phải rút lui vào tháng 11/2022.

Nhờ chiến thuật mới, việc vượt sông Dnepr sẽ không còn là vấn đề nan giải đối với quân đội Nga nữa.

Trên đường cao tốc Kherson-Mykolaiv (Nikolaev), máy bay không người lái tầm xa của Nga đã bay với tốc độ tối đa để giám sát toàn bộ khu vực. Chiến trường khu vực này đang bị cô lập, một chiến dịch phong tỏa đang được hình thành trước khi chiến dịch tấn công chính bắt đầu.

Ông nói thêm rằng, các hoạt động tương tự đang được tiến hành theo hướng khu vực Slavyansk-Kramatorsk thuộc lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR).

Theo ông, mặc dù chiến dịch sắp tới ở khu vực Kherson rất phức tạp, nhưng nó hoàn toàn nằm trong khả năng của Quân đội Nga.

Đổ bộ qua sông Dnipro (Dnepr) rất khó, nhưng Lực lượng Vũ trang Nga đã làm được điều đó một lần vào đầu Chiến dịch Quân sự Đặc biệt và hiện nay, họ có thể làm được tốt hơn.

Vị cựu cố vấn Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, quân Nga sẽ bí mật di chuyển từng nhóm đặc nhiệm 2-3 người sang hữu ngạn, khi một nhóm quân đặc nhiệm đã được bố trí ở đó, thì các máy bay không người lái sẽ xuất kích và họ sẽ nhanh chóng tạo ra một đầu cầu.

Sẽ rất khó để lực lượng Ukraine đánh bật quân Nga ra khỏi cứ điểm đầu cầu dưới hỏa lực của chiến đấu cơ, pháo binh và UAV.

Quân Nga sẽ từ từ thiết lập một đầu cầu mà Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ không thể chiếm được và đến tháng 2, công binh Nga sẽ sử dụng cầu phao, phà chuyên dụng để chuyển lượng lớn binh sĩ và khí tài sang sông, tập hợp lực lượng để mở chiến dịch tấn công chính.

Điều đáng chú ý là trước ông Oleksiy Arestovych, các chuyên gia quân sự và nhà báo Nga cũng nói về sự cần thiết phải thiết lập quyền kiểm soát Kherson, nhưng họ cũng cho rằng, chiến dịch vượt sông Dnepr chiếm lại thành phố Kherson là một nhiệm vụ rất khó khăn, đòi hỏi Moscow phải huy động số lượng binh sĩ và khối lượng trang thiết bị chiến đấu rất lớn.