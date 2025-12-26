Nga siết gọng kìm tại Hulyaipole, tổng thống Ukraine báo tin triển vọng

Hulyaipole nằm cách Zaporizhzhia khoảng 87 km về phía Đông. Các nhà phân tích từng cảnh báo rằng nếu Hulyaipole thất thủ, điều này có thể mở đường cho quân đội Nga tiến về Zaporizhzhia, thủ phủ của vùng này.

Dữ liệu từ DeepState UA mô tả các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine và Nga gần Hulyaipole, miền Nam Ukraine. Ảnh: DeepState UA

Ông Vladyslav Voloshyn, phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ Miền Nam Ukraine, cho hay Hulyaipole đang chứng kiến những trận giao tranh ác liệt nhất trên toàn mặt trận.

Theo hãng thông tấn Ukrinform, ông Voloshyn cho biết: "Trong ngày qua, riêng tại Hulyaipole đã xảy ra hơn 20 cuộc đụng độ, đây là mức độ hoạt động khá cao của đối phương".

Ông Voloshyn cho hay quân đội Nga đã cố gắng xâm nhập vào trung tâm thành phố, đồng thời gây sức ép lên tuyến đường hậu cần tiếp tế cho nơi này.

Ông cho biết "giao tranh ác liệt" đang diễn ra gần các khu định cư Dobropillya, Pryluky và Varvarivka, trong khi lực lượng Nga nỗ lực tiếp cận và tiến vào các khu vực này dọc theo tuyến đường Pokrovske-Hulyaipole, tuyến đường tiếp tế huyết mạch cho thành phố.

Ông Voloshyn nhận định mục tiêu của Nga tại Hulyaipole là tiến quân càng sâu càng tốt và kiểm soát nhiều khu phố, con đường và ngôi nhà tại khu định cư này. Bản đồ chiến trường nguồn mở DeepState UA cho thấy thành phố vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine tính đến ngày 24-12 mặc dù một nửa thành phố hiện được xếp vào "vùng xám", khu vực đang có tranh chấp.

Dữ liệu từ DeepState cho thấy quân đội Nga đang cố gắng thực hiện thế trận gọng kìm tấn công từ hướng Đông Bắc và Đông Nam để tiến vào thành phố.

Trước đó, nhà phân tích quân sự Denys Popovych đã nói với đài Kyiv24 rằng nếu Hulyaipole thất thủ, mục tiêu tiếp theo sẽ là chính TP Zaporizhzhia và Orikhiv, một thành trì khác trên mặt trận. Hiện tại, Nga đã kiểm soát hơn 73% diện tích vùng Zaporizhzhia, bao gồm cả nhà máy điện hạt nhân lớn nhất đất nước tại Enerhodar, song thủ phủ Zaporizhzhia vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 25-12 cho biết ông đã có cuộc hội đàm "rất tốt" với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff và con rể Jared Kushner, tập trung vào việc chấm dứt cuộc xung đột.

Tổng thống Ukraine cho biết những "ý tưởng mới" về thời điểm và hình thức chấm dứt xung đột đã được thảo luận trong cuộc gặp kéo dài một giờ.

Ông Zelensky cho hay một số văn kiện liên quan đến tiến trình hòa bình đã được chuẩn bị xong hoặc đang trong giai đoạn hoàn tất. Ông nói thêm nhà đàm phán cấp cao của Ukraine là ông Rustem Umerov sẽ tiếp tục thảo luận chi tiết với phái đoàn Mỹ.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, dù vẫn còn nhiều việc phải làm đối với các vấn đề nhạy cảm nhưng cả hai bên đều hiểu rõ cách thức triển khai các biện pháp đã thảo luận.