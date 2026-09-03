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Nga sẽ trở thành đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến thương mại chống Trung Quốc?

Bạch Dương
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Một kịch bản khó tin đó là Nga đứng về phía Mỹ trong cuộc chiến thương mại chống lại Trung Quốc vừa được nêu ra.

- Ảnh 1.

Tại cuộc họp G20, Mỹ đã nhận được sự ủng hộ của tất cả các nước tham gia trừ Trung Quốc đối với lời kêu gọi chống lại các biện pháp "phi thị trường" và sự mất cân bằng thương mại, nhà khoa học chính trị người Nga Yuriy Baranchyk đã chỉ ra thực tế này.

Ông Baranchyk lưu ý rằng Mỹ đang chuẩn bị áp thuế mới đối với năng lực sản xuất dư thừa của Trung Quốc, trong khi các chính phủ châu Âu cũng ngày càng yêu cầu bảo hộ thị trường của họ.

"Điều khoản "ngoại trừ Trung Quốc" chắc chắn rất đáng chú ý. Phái đoàn Nga do ông Anton Siluanov đại diện đã có mặt tại cuộc họp, có nghĩa là về mặt hình thức, Nga là một phần của nhóm này.

Điều này không có nghĩa là Nga đã tán thành đường lối chống Trung Quốc rộng rãi của Mỹ, nhưng Trung Quốc chắc chắn sẽ chú ý. Mặc dù đây không nhất thiết là một điều xấu, vì quan hệ thương mại Nga - Trung rõ ràng cần được điều chỉnh lại", ông Baranchik nhấn mạnh.

Phát triển luận điểm của mình, vị chuyên gia lưu ý nếu Mỹ và châu Âu tiếp tục đóng cửa thị trường, thặng dư công nghiệp của Trung Quốc sẽ không biến mất.

Trung Quốc không thể nhanh chóng đóng cửa các nhà máy và thay thế nhu cầu nước ngoài bằng trong nước, vì vậy các công ty sẽ tích cực hơn nữa trong việc tìm kiếm thị trường có rào cản thương mại thấp hơn.

Nga là một ứng cử viên sáng giá. Từ tháng 1 đến tháng 7, xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga tăng 29,5%, đạt 72,84 tỷ USD. Điều này nghĩa là thị trường Nga đang mở rộng chính xác vào thời điểm mà việc tìm kiếm người mua bên ngoài Mỹ và châu Âu ngày càng trở nên quan trọng đối với ngành công nghiệp Trung Quốc.

- Ảnh 2.

Nga sẽ đứng về phía Mỹ trong cuộc chiến thương mại chống Trung Quốc?

Và theo nhà phân tích, đây không còn chỉ là "cạnh tranh" đơn thuần. Một công ty Nga có thể phải đối mặt với một nhà máy Trung Quốc có công suất khổng lồ, sự hỗ trợ của chính phủ, nhu cầu trong nước yếu, và đồng thời mất thị trường Mỹ và châu Âu.

Đối với họ, bán hàng ở Nga, ngay cả với lợi nhuận tối thiểu, cũng có thể là hợp lý khi chỉ cần duy trì hoạt động sản xuất và giữ vững thị phần.

Tóm lại, ông Baranchik nhấn mạnh chiến lược tối ưu trong trường hợp này không phải là bảo vệ khỏi hàng xuất khẩu của Trung Quốc, mà là sử dụng thị trường Nga như một con bài mặc cả - tiếp cận nhu cầu đổi lấy việc nội địa hóa, sản xuất linh kiện và công nghệ.

"Khi đó, cuộc chiến thương mại giữa phương Tây và Trung Quốc có thể trở thành cơ hội lớn cho Nga. Nếu không có điều kiện tiên quyết như vậy, Nga có thể sẽ trở thành một trong những thị trường mà Trung Quốc bán phá giá sản phẩm của mình, điều mà Nga ngày càng khó thực hiện ở phương Tây", nhà khoa học chính trị kết luận.

Theo Reporter
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